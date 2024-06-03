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蘇花公路坍方阻斷 南澳工務段：拚深夜恢復單線通行

中央社／ 花蓮縣3日電

蘇花公路台9線162.9公里崇德隧道北端，今天傍晚邊坡坍方，道路雙向阻斷無法通行；南澳工務段副段長劉錦龍表示，依現場回傳照片目測評估，堆積土方量逾800立方公尺，搶通時間還在評估，會盡力在深夜恢復單線通行。

公路局東區養護工程分局長林文雄表示，邊坡坍方落石影響交通，廠商已前往清除，儘快搶通，目測邊坡並不是很高，判斷風險度較低，已先在資訊可變標誌CMS公告用路人避免前往。

花蓮縣警察局新城分局指出，今天下午5時左右獲報，蘇花公路崇德隧道北端（台9線162.9k處）山壁坍方，阻斷道路面積約50公尺，雙向均無法通行，北上車輛在崇德管制站前等候通行，工務段人員在搶修中，現場無人車傷亡。

蘇花公路台9線158.6公里處下清水橋，0403花蓮地震受損，公路局先以鋼便橋搶通，限小型車通行，經過1個多月施工，5月30日開放大型車通行，雙向通車；但仍因施工管制通行時間，每日上午10時、中午12時、下午3時各放行1次，傍晚5時至隔日上午8時夜間時段不管制，假日全天不管制。

新城警分局呼籲，因連日下雨及地震影響山區土石鬆動，易有土石流或落石發生，民眾非必要切勿進入山區，以免發生危險。

花蓮 落石 蘇花公路

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