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端午連假都不通！基隆潮境公園崩塌近10樓高 估下周二搶通

端午前水氣偏多 全台有雨留意土石鬆軟

中央社／ 台北3日電

氣象署今天表示，明天水氣漸增，5日起預估全台有雨至端午節（10日），5至7日全台不定時短暫陣雨，8至10日以午後雷陣雨為主；另外提醒未來一週水氣偏多，各地要留意土石鬆軟、崩落。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天水氣逐漸增加，各地都有不定時短暫陣雨，5至7日華南雨雲區東移，降雨範圍擴大，全台都有不定時局部短暫陣雨；8至10日（端午節）偏南風，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他各地午後有局部短暫雷陣雨。

基隆市中正區北寧路潮境公園路口處附近山坡今天下午發生土石崩落。陳姵安指出，以基隆八斗子測站為例，昨天一整天累積雨量為43.5毫米，時雨量最大約9毫米，整體來說降雨強度不算太強。

陳姵安提醒，明天水氣增加，預估未來一週全台都偏潮濕，基隆地區也可能會有不定時降雨，加上先前連續地震，基隆、各山區皆要留意土石鬆軟、崩落的情況。

陳姵安說，預估11日起台灣北部海面有一道鋒面建立，但後續影響台灣的情況待觀察。

氣溫方面，陳姵安表示，明天清晨北部、東半部低溫約攝氏20至22度，感受上偏涼，中南部約23至25度；明天白天起轉偏東風，北部、東半部高溫約27、28度，中南部維持30、31度，局部會再高一些。

陳姵安提到，預計7日之後水氣稍減，加上開始轉偏南風，北部高溫回升至30度左右，南部可能達31、32度，8至10日水氣隨著南風移入，各地會呈現偏濕、偏悶熱的天氣型態。

基隆 雨量 高溫

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