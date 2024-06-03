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明天水氣增加！這3天降雨最顯著 端午連假天氣狀況曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天各地不定時都有短暫陣雨發生機率，周三至周五降雨情況最為顯著。聯合報系資料照
明天各地不定時都有短暫陣雨發生機率，周三至周五降雨情況最為顯著。聯合報系資料照

明天水氣逐漸增加，中央氣象署表示，明天各地不定時都有短暫陣雨發生機率，周三至周五降雨情況最為顯著，端午連假期間，各地屬於濕悶熱的天氣型態；溫度方面，明天北部低溫20至22度，白天高溫回升至27至28度。

氣象署預報員陳姵安說明，近期水氣偏多，明天各地不定時都有短暫陣雨，午後山區需留意強降雨發生；周三至周五（5至7日）受到華南雲雨影響，西半部降雨情況顯著。

周六至下周一（8至10日）端午連假期間，風場轉為偏南風，水氣從南吹到北邊，主要降雨區域為南部、東南部地區，其他地區多雲，但午後需注意短暫雷陣雨。

陳姵安進一步表示，整體來說，端午連假期間屬於濕悶熱的天氣型態，北部白天多雲，午後有強降雨，南部則不定時有短暫陣雨及雷雨。

溫度方面，陳姵安說，明天清晨北部、東半部低溫20至22度，中南部低溫23至25度；白天風場偏東風，北部、東半部高溫約27至28度，中南部30至33度。

陳姵安表示，周三至周五各地普遍低溫為23至25度，高溫北部約28度，中南部30至33度；周六日風場轉為偏東南風，溫度會上升1度，感受會更為悶熱。

低溫 連假 高溫

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