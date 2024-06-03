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2025年國際航協年會 印度靛藍航空在德里接棒舉辦

聯合報／ 記者甘芝萁／杜拜即時報導
國際航空運輸協會 (IATA) 總幹事威利·沃爾什(Willie Walsh)。圖／記者甘芝萁
國際航空運輸協會 (IATA) 總幹事威利·沃爾什(Willie Walsh)。圖／記者甘芝萁

國際航空運輸協會 (IATA) 宣布靛藍航空(IndiGo)將於2025年6月8日至10日在印度德里主辦第81屆國際航空運輸協會年度大會(AGM) 和世界航空運輸峰會。

國際航空運輸協會 (IATA) 總幹事威利·沃爾什(Willie Walsh)今在杜拜舉行的第80屆IATA年度大會上宣布，下屆IATA年會將由印度靛藍航空接力主辦，「我們期待2025年航空業齊聚印度門戶德里，參加第81屆國際航空運輸協會年度大會。航空業在德里舉行國際航空運輸協會年度大會已有四十多年歷史了，靛藍航空憑藉創紀錄的飛機訂單、令人矚目的成長和世界一流的基礎設施發展，印度堅定地在十年內成為世界第三大航空市場之一。

威利·沃爾什說，有如此光明的前景，現在正是國際航空運輸協會年度大會會員們重返印度，並親眼見證這些令人興奮的發展的最佳時機。

靛藍航空執行長彼得‧埃爾伯斯 (Pieter Elbers) 表示，印度未來幾年將成為世界第三大經濟體，透過人工智慧的運用，讓印度不斷前進，印度的航空業在全球市場上的崛起也令人矚目。我們期待透過舉辦IATA年會，和全世界展開有意義的對話，圍繞安全、多樣性、公平、包容及永續議題，塑造全球航空格局，並達成全球航空旅行的不斷成長。

過去IATA年會也兩度在德里舉行，分別是1958年和1983年，明年將是IATA年會第三度在德里召開。靛藍航空(IndiGo)去年6月也在巴黎航展上宣布向空中巴士下單500架A320neo系列飛機，價值550億歐元，創下空巴有史以來最新紀錄，靛藍航空(IndiGo)也成為A320neo的頭號客戶，總計共訂購1230架。交機期程定在2030年到2035年之間。

印度 空中巴士 空巴

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