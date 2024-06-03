2024全球航空業營收估創歷史新高 淨零碳排目標仍持續

第80屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會(AGM)與世界運輸高峰會本月2日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，國際航空運輸協會 (IATA) 總幹事威利·沃爾什(Willie Walsh)說，IATA預估，2024年航空業營收將創歷史新高，但淨利卻有限；面對航空業供應鏈短缺的問題，全球航空業仍必須致力達成2050淨零碳排的目標，IATA將協助各國政府達成這個目標。

威利·沃爾什表示，今年求全球航空公司將透過3900萬個航班，在2萬2000條航線上連接近50億人，交付6200萬噸貨物，實現8.3兆美元的貿易額，透過旅遊、電子商務、貿易和投資經濟等，將企業與全球機會連結，同時也支持聯合國永續發展目標，並賦予人們移動自由。他表示，航空業已從疫情中恢復過來，獲利能力不斷增長，滿足人們飛行和運輸貨物的需求。

威利·沃爾什說，IATA預估，2024年航空業營收將創歷史新高，接近1兆美元，但支出也創下9360億美元的歷史新高，淨利為305億美元，雖然淨利率略高於3%，但考量疫情期間的虧損，這對全球航空業來說仍是一項重大成就。

他也說，飛行事物有所值的，日前IATA才對15個市場、6500盟旅客進行調查，其中有高達77%的人這麼認為，畢竟過去10年航空旅行的實際成本下降了34%。他表示，航空業每載運一名旅客所賺的利潤僅6.14美元，縱使利潤微薄，但仍應該要慶祝航空業從過去疫情期間在懸崖邊的危急狀況已拉回來，現在行業內的人都得以辛勤工作。

但威利·沃爾什也承認，航空業目前仍受到下游激烈競爭的環境和獨佔的上游供應鏈缺乏競爭的擠壓，過去幾年就已發生供應鏈短缺的嚴重問題，此狀況目前仍持續，正面一點看待，至少這樣的現象並沒有變得更糟糕。全球航空業仍持續在克服這些問題，實現營利，努力推出客戶想要的產品和工具，也同時在致力實踐2050淨零碳排放的目標。

航空業最重視安全，威利·沃爾什說，2023年無疑是最安全的一年，在IATA的336名會員航空公司、433家註冊承運人中並沒有發生致命事故，但全球仍有一起空難事件發生，導致72人喪生，這提醒我們每趟飛行都必須確保安全，特別是最近發生的新航亂流事件更提醒人們必須更加重視航空安全。

威利·沃爾什表示，IATA的全球航空數據管理計畫目前每周擷取15萬個航班數據，並正開發具人工智慧，將這些數據提供更多、更強大的安全分析。

有關航空業的永續推動、減少淨零碳排的議題，也是至關重要、生死存亡的目標，這不是選擇題，而是必選題，這影響了航空相關的每個組織，因此並須制定清楚的淨零法則。威利·沃爾什說，IATA最近比較了14條路線，並找到一些基本共識，這些方法都致力於減少能源使用、轉換為清潔能源等，為了實現這個目標，我們一致同意使用永續航空燃油(SAF)是到2025年達成零碳排的有效方法，但僅僅使用SAF是不夠的，還需要更多方面來著力，包括科技、政治、金融和其他力量來協助我們最終達能零碳排，IATA必須不斷幫助政府機關來建立有效的政策達成減少碳排。

IATA將持續推動SAF的使用，考量到今年SAF的產量略高於航空業燃料需求的0.5%，希望到2030年透過SAF實踐減少5%的碳排放。威利·沃爾什表示，希望各國政府幫助實現這一個目標，畢竟航空業是一個全球性的產業，需要全性的解決方案來應對全球氣候變遷議題，IATA會提供多樣性的解決方案，不是每個地方都要使用相同的減少碳排方案，但我們地卻需要一套全球認可和接受的解決方案，以踏上淨零碳排放之旅。