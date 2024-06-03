從不吸菸手抖到聞菸味想吐 27歲男戒菸50天將抱回30萬元

27歲的陳晉志菸齡長達9年，在大學時染上菸癮，出社會後愈抽愈兇，一天最高2包菸。今年在親友鼓勵之下報名「2024戒菸就贏」比賽，至今連續50天未吸菸，只要6月13日頒獎典禮上在律師、醫師見證下通過尿檢，當場即可抱回30萬獎金。

國健署與董氏基金會攜手響應531世界無菸日行動，在6月3日禁菸節舉行「2024戒菸就贏比賽」首獎30萬元候選組公開檢測，並邀請戒菸大使李㼈一同見證。

國健署長吳昭軍指出，為保護孩童免於菸害，菸害防制法已提高禁菸年齡至20歲；電子煙在內之各式類菸品及未經核定通過健康風險評估審查之加熱菸皆屬於違法產品，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，違法者將依法處罰。

吳昭軍呼籲業者或賣家，請勿知法犯法，網路電商平臺業者建立嚴謹之管理與審查機制，避免所屬會員提供虛偽不實之個資，並自主查核，發現違規商品立即下架，以免觸法受罰。

「2024戒菸就贏比賽」由國健署與董氏基金會共同舉辦，最終有1萬2397組參賽者報名，今日首獎30萬元得獎候選組已通過地方衛生局的訪視與醫師檢測見證。

首獎候選參賽者陳晉志表示，剛開始戒菸相當痛苦，尤其前一兩周戒斷症狀，不僅身體難受，連情緒也相當暴躁，甚至朋友還會不斷遞菸，但母親持續陪伴他運動，讓他挺過前面的艱困期；後續兩周則漸入佳境，目前聞到菸味甚至覺得很臭。而爸爸也是老菸槍，自己戒菸成功後，明年要邀請爸爸來參賽，當爸爸的見證人。