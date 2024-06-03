馬力斯颱風下紙風車登上東引 完成368離島最後一塊拼圖

歷時12年的「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，全台已跑完356個鄉鎮，餘12鄉鎮尚未演出。紙風車上周赴馬祖演出，昨日至東引國中小禮堂演出「戲劇萬花筒」，吸引150多位在地小朋友及家長觀賞。東引演出後，紙風車368藝術工程完成離島最後一塊拼圖，全台離島鄉鎮達陣。

東引鄉距離基隆約190公里，搭乘新台馬輪往返，單程航行約6小時；若搭飛機前往，歷時1小時到南竿，再轉搭2小時船班才能扺達東引。而離島交通還得看上天的安排，大霧飛機停飛、風浪過大船班停駛，是東引人的日常，卻是表演團隊登島演出的限制。

此次紙風車完成南竿鄉演出準備移動到東引演出時，就因馬力斯颱風影響而吃上停飛停航全餐。航班、船班大亂不僅讓演員及工作人員無法依原定時間前往東引，也讓大型道具器材無法隨船送達，大大壓縮劇團裝台及彩排時間，演員抓緊時間排練，直接在候船室彩排。

紙風車表示，當工作人員看到停飛停航的通知時，心裡跑過劇中時間老人問唐吉軻德的一句話：「難道你就這樣放棄了嗎？」但想起前幾天南竿孩子的笑聲和鼓勵，決定「不放棄東引的孩子」。在南竿演出的空檔模擬十多種因應方案，經過一連串溝通協調聯繫後，中午順利讓演員、工作人員及道具器材抵達東引，下午彩排、晚上演出。

東引鄉鄉長林德建一聽聞劇團原本預計搭乘從南竿到東引的新台馬輪因颱風停駛，親自致電協調台馬之星提供交通。但該船船體較小，無法讓紙風車器材貨車直接上船，只能將在南竿福澳港口將器材下車將再搬上船艙，到當地再請貨車載送。林德建又再協調貨運公司調車，才能緊急安排貨車載送器材。紙風車劇團抵達東引時風大雨大，鄉長親自到碼頭幫忙裝貨；村長則開20人小公車來載人。

東引只有一所國中小學，國中、國小及幼兒園學生加起來僅有百位，昨日天氣太冷，紙風車原本十分擔心沒有人來看戲，最後演出有150多位觀眾一起同樂，度過美好的週末夜晚。