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桃機噪音防制費提升6成 最高可領3萬6千元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局6月1日開始受理第8梯次（2024-2025年）桃園國際機場航空噪音防制費補助作業，桃園與新北市6個行政區共36里約5萬4000戶可申請。本報資料照片
桃園市環保局6月1日開始受理第8梯次（2024-2025年）桃園國際機場航空噪音防制費補助作業，桃園與新北市6個行政區共36里約5萬4000戶可申請。本報資料照片

桃園市環保局6月1日開始受理第8梯次（2024-2025年）桃園國際機場航空噪音防制費補助作業，桃園市與新北市6個行政區共36里約5萬4000戶可申請。環保局長陳世偉表示，因疫情解封、航班逐漸恢復，經航噪基金管理委員會審議，本梯次噪音補償金提升為原補助標準的60%，最高5級補助費3萬6000元。

陳世偉表示，航空噪音防制區每2年檢討1次，桃園國際機場航空噪音防制區今年5月6日重新畫定公告。

先前因疫情影響導致航班大減，航空噪音防制費補助受影響，衡量疫情解封、航班逐漸回升，經航噪基金管理委員會審議，本梯次噪音補償金提升為原補助標準的60%，防制區內實際供人居住的建築物，且為去年12月31日以前設置於桃園市或2020年12月31日以前設置於新北市林口區下福里者，每戶可請領補償金分別為1級6000元、2級1萬2000元、3級1萬8000元、4級2萬4000元和5級3萬6000元。

環保局表示，符合申請資格的民眾，可在接獲書面通知後，直接透過手機或電腦至「桃園國際機場航空噪音防制費線上申辦服務平台」網站線上申請。

上梯次已申辦且資料無異動的民眾，只要提供建物所有權人身分證及半年內任1期電費單即可完成申請；如需臨櫃辦理，請備妥相關文件並攜帶印章，於機關上班時間至桃園航空城聯合服務中心航空噪音補助專案辦公室2樓辦理；另2022年1月1日以後搬遷桃園航空城徵收拆遷補償專案的民眾，也須在今年6月1日起至明年12月31日止期間提出申請。

噪音 桃園

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