跨世代經典作「歐赫貝奇幻地誌學」 構築想像地圖

從26個字母發展出26張想像地圖，法國當代圖文大師普拉斯的經典奇幻之作「歐赫貝奇幻地誌學」推出全新修訂版，以預言般建構起奇幻大陸，編織時間與空間，擴展人們的無邊想像。

根據時報出版書訊，作者法蘭斯瓦．普拉斯（François Place）出生於1957年，曾從事動畫創作，並熱愛閱讀各種歷史方志、地圖、旅誌。「歐赫貝奇幻地誌學」是他花費10年心血才繪製完成作品，在法國及歐洲各地獲獎無數，其中幾則故事已另衍生出單獨成冊的故事書。

普拉斯著作等身，最為人稱道的，除了「歐赫貝奇幻地誌學」之外，還有榮獲11項文學獎、描述民族探索歷程的「最後的巨人」，獲法國蒙特勒伊書展2007年出版大獎的「戰爭的女兒」，以及獲義大利波隆納國際兒童書展2012年文學類大獎小說「歐赫貝的祕密」等多部作品。

「歐赫貝奇幻地誌學」是普拉斯打磨10年，以一幅字母圖為源，敘述虛構土地上發生的故事。這些揉合中古世紀地圖、城市聚落、林木走獸、神話和冒險歷史的故事與圖畫，凝聚成一個擁有獨特世界觀的地圖宇宙。

全書內容分為3冊，26個故事看似無涉，細看卻仍有所串聯，第1冊「A-I：從亞馬遜女戰士國到靛藍雙島」，從傳說中的亞馬遜，行至無人抵達的靛藍雙島，幅員跨越極地與沙漠、島嶼與大陸。

第2冊「J-Q：從翠玉國到濟諾塔島」能看見科技與城市發展逐步突破旅行的限制，航海家、地圖工程師、宇宙誌學者為挑戰地圖上的空白未盡之處，穿越曼陀羅山脈、三香潟湖、石族沙漠等地，一步步見證石族與巨龜的歷史、食人族的獻祭等，述說人類對未知新大陸的好奇與歷險。

第3冊「R-Z：從紅河流域到季佐特國」的9個故事，則凸顯了人與自然的關係，直面彼此的衝突。

時報出版指出，「寫作本書的普拉斯，與正閱讀故事的我們，既是書裡的冒險者也是傳承歷史的研究員，隨著事件的起伏，進行觀看與探勘。故事即人的存在，我們皆是故事的民族。」