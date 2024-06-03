跨世代經典作「歐赫貝奇幻地誌學」 構築想像地圖
從26個字母發展出26張想像地圖，法國當代圖文大師普拉斯的經典奇幻之作「歐赫貝奇幻地誌學」推出全新修訂版，以預言般建構起奇幻大陸，編織時間與空間，擴展人們的無邊想像。
根據時報出版書訊，作者法蘭斯瓦．普拉斯（François Place）出生於1957年，曾從事動畫創作，並熱愛閱讀各種歷史方志、地圖、旅誌。「歐赫貝奇幻地誌學」是他花費10年心血才繪製完成作品，在法國及歐洲各地獲獎無數，其中幾則故事已另衍生出單獨成冊的故事書。
普拉斯著作等身，最為人稱道的，除了「歐赫貝奇幻地誌學」之外，還有榮獲11項文學獎、描述民族探索歷程的「最後的巨人」，獲法國蒙特勒伊書展2007年出版大獎的「戰爭的女兒」，以及獲義大利波隆納國際兒童書展2012年文學類大獎小說「歐赫貝的祕密」等多部作品。
「歐赫貝奇幻地誌學」是普拉斯打磨10年，以一幅字母圖為源，敘述虛構土地上發生的故事。這些揉合中古世紀地圖、城市聚落、林木走獸、神話和冒險歷史的故事與圖畫，凝聚成一個擁有獨特世界觀的地圖宇宙。
全書內容分為3冊，26個故事看似無涉，細看卻仍有所串聯，第1冊「A-I：從亞馬遜女戰士國到靛藍雙島」，從傳說中的亞馬遜，行至無人抵達的靛藍雙島，幅員跨越極地與沙漠、島嶼與大陸。
第2冊「J-Q：從翠玉國到濟諾塔島」能看見科技與城市發展逐步突破旅行的限制，航海家、地圖工程師、宇宙誌學者為挑戰地圖上的空白未盡之處，穿越曼陀羅山脈、三香潟湖、石族沙漠等地，一步步見證石族與巨龜的歷史、食人族的獻祭等，述說人類對未知新大陸的好奇與歷險。
第3冊「R-Z：從紅河流域到季佐特國」的9個故事，則凸顯了人與自然的關係，直面彼此的衝突。
時報出版指出，「寫作本書的普拉斯，與正閱讀故事的我們，既是書裡的冒險者也是傳承歷史的研究員，隨著事件的起伏，進行觀看與探勘。故事即人的存在，我們皆是故事的民族。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言