15.4萬人受惠7月1日上路！新北補助凍卵、大腸癌篩檢及AMH

新北市議會今總質詢，新北市長侯友宜說，支持補助AMH檢測、有醫療需求的凍卵補助3萬，並放寬大腸癌公費篩檢年齡45歲至49歲，好孕專車也放寬所有孕婦皆可適用。新北衛生局說，補助AMH檢測、凍卵、大腸癌篩檢預計7月1日上路，社會局說好孕專車將在明年上路。

國民黨團聯合質詢提出補助大腸癌篩檢、AMH檢測、凍卵及放寬好孕專車所得限制等，議員戴湘儀說，桃園、新竹市已經擴大範圍補助凍卵，新北市卻連AMH檢測補助都沒有；議員江怡臻則說，過去好孕專車限制申請人及配偶近一年總收入未達150萬才能申請，能否再放寬？議員洪佳君也提出，大腸癌患者年齡層下降，中央已補助50歲以上兩年篩檢一次，認為市府應往下補助。

侯友宜說，支持補助AMH檢測、有醫療需求的凍卵補助3萬，並大腸癌公費篩檢放寬到45歲至49歲，好孕專車則放寬所有孕婦皆可適用。

新北衛生局長陳潤秋說，大腸癌篩檢補助放寬到45至49歲做一次糞便潛血檢查，每人補助200元，預計受惠15萬、編列預算400萬；孕前檢驗抗穆勒氏管賀爾蒙AMH，可作為女性生殖能力參考，評估育齡女性卵子庫存量指標，將在現行孕前健康檢查上，增加補助AMH檢測，40歲以下設籍新北市的婚後孕前婦女，每年約有3000、4000人，預算編列320萬。

陳潤秋說，凍卵補助也是40歲以下女性，若罹患癌症經評估影響到生殖功能，可申請3萬元補助，助罹癌女性規畫生育，將編列180萬預算，上述三項預計7月1日上路。

新北社會局長李美珍則說，好孕專車取消夫妻年所得限制150萬門檻，放寬讓所有孕婦皆能使用，適用對象從寬認定，不只孕婦及其生產後半年內可使用，也鼓勵爸爸陪同一起使用好孕專車，約1.1萬人受惠、增編2500萬，預計最快明年1月上路。