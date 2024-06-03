寶可夢機台5星卡數量少、稀有 專業玩家曾花上萬元收購

寶可夢機台進駐台灣後，也引起一陣旋風，不少人都會去排隊，更是小朋友之間在學校的熱門話題。新北有專業玩家表示，每次活動都會出5星卡，內容都不一樣，活動限定卡可以飆升到2千元，也曾花上萬元去收購卡牌。根據官網顯示，新北共有145個機台，在超商就有79處。

新北一位俞先生是寶可夢機台專業玩家，也會去收購退坑玩家的卡牌，他說，每次活動都會推出限定卡牌，「價格偏高且稀有」，而且更早之前的卡結束就打不到的卡，就只能玩家之間互相交流或是買賣取得，就像是遊戲推出期間限定扭蛋或是角色。

另一位玩家林先生玩遊戲時間約半年，他解釋，星級卡最高是5星，但出卡機率全靠運氣好壞，「5星卡取得不易」，而寶可夢卡牌一套有400張卡，有10張紫色5星，有時跟著隊伍排隊等打機台，就會遇到紫色5星，一般卡大約幾十元就可買到，紫星卡大多1千多元，例如皮卡丘、噴火龍、夢幻等，而活動限定卡價格可以飆升到2千元。

林先生說，他曾經一次花2、3萬收購退坑玩家的所有卡牌，從年紀最小的幼稚園小朋友，到最老有60幾歲的長輩都有，玩家年齡層非常廣泛，由此可見寶可夢的魅力之大。但卡牌也因熱門出現盜版在市面上流通，也顯見正版廠商的重要性。

玩家們之間也相互整理盜版卡的特徵，例如正面的QR code屬性壓痕太明顯，編號會置中，卡片的屬性跟寶可夢經光照若太閃，看起來不自然就是盜版，盜版的卡字體會比較細，若卡牌屬性是特攻，正版會寫「士」，假卡會寫土。

背面部分，正版的poke的「e」有勾，m的彎夾角如果不銳利就是仿的，底下e的角度要向上，y要有自然勾，a尾巴有勾才是正卡。

根據官網公布資訊，新北共有145個機台，最多設置在便利超商，其他如百貨公司、大賣場、捷運站、文具店甚至是運動中心也有機台出沒。