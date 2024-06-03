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寶可夢機台夯 憂心小朋友沉迷機台？家長提解方分享經驗

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
根據寶可夢機台查詢網站顯示，光是板橋區，機台就分布在超商、百貨公司、愛買及文具店，圖為小朋友玩寶可夢機台示意圖。記者江婉儀／攝影
根據寶可夢機台查詢網站顯示，光是板橋區，機台就分布在超商、百貨公司、愛買及文具店，圖為小朋友玩寶可夢機台示意圖。記者江婉儀／攝影

寶可夢不論大人小孩都喜歡，被問到是否擔心小孩沈迷玩機台？新北一位家長表示，孩子曾很愛玩，但是「手上完全沒卡牌很想搜集」，卡牌數量慢慢增加後，大概過了半年就慢慢退燒。而寶可夢卡牌多元，也有撲克牌形式，新北市有議員舉辦寶可夢卡牌對戰，今年剛結束第三屆比賽。

根據寶可夢機台查詢網站顯示，光是板橋區，機台就分布在超商、百貨公司、愛買及文具店，記者實地走訪板橋大遠百及小遠百 ，也有幾位家長在晚餐時間後帶小朋友排隊玩機台。

家長蔡小姐表示，出門前會跟小孩約法三章，最多可以玩幾次，或是考試有無達到約定的標準。通常會給一個小零錢包，總共90元可以玩3次。但寶可夢機台不像大人玩的賭博機台，有打到想要的卡牌，再投30元才會拿到，如果不是就可以結束遊戲。

帶2個讀國小的小孩來板橋大遠百吃飯的陳姓家長表示，最近剛好結束第5彈活動，加上大遠百人本來就比較少，一開始沒有拿到卡牌想搜集的時候，確實很著迷，台北新光三越或是寶可夢中心機台比較多，最多6台，一次都至少10幾個人排隊，但過了半年小朋友就沒那麼沉迷，玩得頻率也有減少。

帶著女兒玩機台的李爸爸表示，現在很多人都會陪小朋友一起玩，「因為大人自己也喜歡」，但考量還有家庭開銷，一個月預算不會超過1千元，他笑說「反而是大人不能太著迷」。

新北市教育局表示，將持續督請各級學校務必落實家庭教育及親職教育，培養家長正確親子教育觀念，引導孩子從事各項健康活動。

有趣的是，新北市議員陳偉杰才在今年4月舉辦寶可夢PTCG兒童組大師賽，陳偉杰表示，比賽用的卡片，是長得像撲克牌，跟機台的卡片不一樣，而對戰過程中，也考驗玩家的配對邏輯，也要與對手鬥智，這也能讓小朋友遠離3C商品，地方上有許多家長都很支持，所以他才舉辦比賽。

寶可夢 小孩

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