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傳統吳郭魚早熟多產 「紅吳郭魚」全雄性控成本
在國內吳郭魚又稱「台灣雕」，為國人餐桌上的常見水產，但因其早熟多產的特性，往往導致養殖成本增加且收成品質不一。農業部水試所經過多年的雜交育種試驗，成功培育出紅色吳郭魚，其交配後的子代超過95%均為雄性，可有效降低養殖成本。
據了解，吳郭魚早熟多產的特性常會導致養殖成本增加且收成品質不一，水試所經過多年的雜交育種試驗，利用遺傳選育配合分子標記補助育種方式，成功培育出體型較大，且成長速度較快的超雄性紅色吳郭魚，並以「紅尼羅魚」的名稱在市面上流通。
水試所表示，以超雄性吳郭魚作為繁殖親種，產生子代的雄性率超過95%，可有效控制子代雄性比率，達到全雄性養殖的目的，且在育種過程中，這些父本魚未經過基因改造或使用雄性激素，因此不會引發食品安全的疑慮。
水試所指出，目前已在所屬的淡水養殖研究中心建立超雄性紅色吳郭魚種原庫，預計今年內可進行該品系的量產，除可兼顧食品安全及環境友善外，同時有效降低養殖成本並提升產業競爭力，是全球吳郭魚產業發展的新趨勢。
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