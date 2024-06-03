「全聯雞肉」檢出違規動物用藥 2款雞蛋被抓到禁藥殘留

衛福部食藥署今公布「113年3至4月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」共計585件抽檢，檢出5件不合格，當中包括2件「雞蛋」。食藥署副署長林金富表示，瑞成畜牧場「雞蛋（紅）」檢出氟甲磺氯黴素（Florfenicol）0.01ppm、永裕畜牧場「雞蛋」則檢出乃卡巴精（Nicarbazin）0.009ppm，皆為不得檢出的用藥殘留，各遭裁處3萬元。另外，全聯販售的雞肉也中標，檢出違規動物用藥。

食藥署聯合各地方政府衛生局，針對禽畜水產品於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。113年3至4月禽畜水產品動物用藥殘留總計抽驗585件，其中5件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.1%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗214件，均與規定相符。

針對林金富表示，衛生單位在彰化縣「綠生活米行」抽檢「雞蛋（紅）」品項時，檢出不得殘留的動物用藥氟甲磺氯黴素（Florfenicol），殘留量0.01ppm，追蹤源頭為瑞成畜牧場，依法裁罰源頭廠商3萬元。

林金富說，氟甲磺氯黴素是人工合成抗生素，結構及作用活性與氯黴素相，但是沒有引起再生性不良貧血的風險，因此取代氯黴素的使用，被廣泛應用畜牧獸醫、水產動物的疾病防與治療。但使用過量可能對消化系統有影響，如腹瀉、噁心、便秘等。

另一項檢驗不合格的雞蛋則是，彰化縣「永勝蛋行」販售的「雞蛋」。林金富指出，溯源後供應商為永裕畜牧場，該批雞蛋檢出「乃卡巴精」殘留0.009ppm，同樣為不得檢出的用藥殘留，同樣裁處3萬元。

林金富表示，乃卡巴精是一種抗菌劑，為可合法使用的含藥物飼料添加物。但通常添加於肉雞中，農業部「動物用藥品使用準則」及「含藥物飼料添加物使用規範」，乃卡巴精添加於養雞飼料中的用量限制為100至200 ppm，且用藥之肉雞上市前必須遵守5天之停藥期，並未核准使用於蛋雞。若高劑量攝入可能導致腎臟內有沈澱結晶而造成傷害，WHO則評估每人每日可接受攝取量為400μg/Kg。

其餘不合格品項則為台南市「全聯實業股份有限公司延平分公司」販售的「高原火山烏骨雞切塊」檢出抗菌劑三甲氧胺密症（Trimethoprim），常見噁心、嘔吐等副作用，使用過量恐造成腸胃不適並影響腎功能。裁罰源頭供應商3萬元。

苗栗縣「台灣黃金雞」販售的「烏骨雞」檢出抗生素脫氧經四環黴素（Doxycycline）對革蘭陽性菌、陰性菌具有抗菌作用。使用過量可能有噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。裁罰源頭供應商「賴〇環畜牧場」3萬元。

金門縣「茂郁商行」販售的「蝦仁」，檢出抗生素恩氟奎林羧酸（Enrofloxacin），為廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌，過量使用可能會導致腸胃不適等，若嚴重將影響腎功能。裁罰源頭供應商「冠緯食品有限公司」12萬元。