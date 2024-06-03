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乘風破浪紙風車 368兒童藝術工程完成離島行程

中央社／ 台北3日電

颱風攪局，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程前進連江縣東引鄉過程艱辛，但紙風車拿出各種備用方案，乘風破浪，昨天在東引國中小禮堂順利開演，也完成了368兒童藝術工程最後離島演出。

紙風車劇團今天發布新聞稿表示，紙風車完成連江縣南竿鄉演出之後，準備移動到東引鄉，但受到颱風馬力斯影響，航班、船班大亂，不僅讓演員及工作人員無法依原定時間前往東引，也讓大型道具器材無法隨船送達，大大壓縮劇團裝台及彩排時間。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，非常感謝連江縣政府文化處全面性溝通協調，更要感謝連江縣政府秘書長張龍德與東引鄉長林德建從船班、貨運卡車的奔走。張敏宜說，團隊昨天因應停航停飛，模擬十多種因應方案，最後讓演員、工作人員及道具器材抵達東引，下午彩排、晚上演出。

林德建表示，無論如何，都希望讓東引的孩子看到一次紙風車演出，他協調短程交通船世洋機械（臺馬之星）前往載貨運，但船體較小，無法讓紙風車貨車直接上船，於是就在南竿福澳港口將器材卸下再搬上船艙，到當地再搬上貨車，運到東引國民中小學。

舞台設備命運多舛，演員們也因行程延誤壓縮排練時間，只好抓緊時間，在候船室跳舞走位直接彩排。林德建表示，很感謝紙風車來東引演戲給孩子看。東引國中小學生加上幼兒園僅有百人，現場加上家長超過150名觀眾齊聚一起看紙風車同樂，度過了美好的週末夜晚。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」馬祖演出共計4場，累計約1300人觀賞。東引演出後，全台離島鄉鎮達陣，至今全台已跑完356個鄉鎮，餘12鄉鎮尚未演出。

小學生 紙風車 馬祖

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