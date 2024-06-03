鄭明典PO「大氣長河」：昨通過台灣上方 帶來可觀雨勢

今天鋒面往南移到巴士海峽，各地天氣轉晴，但中央氣象署指出，周三起鋒面在華南一帶建立，台灣附近水氣偏多。前中央氣象局長鄭明典今稍早在臉書指出，天氣圖上可看見一條「大氣長河」，輸送水氣和熱量，而這條水氣輸送帶昨天通過台灣上空，帶來可觀雨量。

鄭明典說明，潮濕的西南風，由赤道區直通中高緯度，很有效率的輸送水氣和熱量，很像陸地上的河流，所以有時候會稱它為「大氣長河」；這條水氣輸送帶昨天通過台灣上空，通過時剛好是它減弱的時候，縱使如此，整體雨量還是很可觀。

至於下波雨勢何時來到？氣象署表示，周三至周日（5至9日）鋒面在華南一帶建立，台灣附近水氣偏多，周三、四西半部地區降雨區域較為廣泛，有短暫陣雨，東半部地區有局部短暫陣雨；周五至周日雨勢最為顯著，各地都有局部短暫陣雨。

氣象署表示，降雨情況將持續至端午節，下周一至三（10至12日）鋒面在台灣附近，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。