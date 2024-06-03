商港服務費今起開放超商繳費 繳納金額上限2萬
商港服務費為政府對港口後續擴充與建設的重要經費來源，為提升商港服務費繳費便利性，交通部航港局宣布，即日起新增超商繳納管道，6月3日起核發的繳納單將新增超商條碼，民眾可持單至全台1.4萬家超商繳費，繳費金額上限2萬元，超過此金額須採其他繳費管道。
航港局表示，商港服務費原先繳費方式，包含持單至32家代收銀行、農會、郵局辦理臨櫃繳費，或是利用ATM轉帳，也可藉由台灣票據交換所嗶嗶繳（BeePay）進行網路轉帳，或是開通由授權帳戶自動扣款等。
為提供民眾更彈性及多元的繳費管道，本次新增「超商繳費」，民眾可持繳費單就近至全台4大超商門市（7-11、全家、OK、萊爾富）繳納商港服務費，無需受限銀行營業時間或再準備讀卡機設備。
航港局提醒，新增的超商繳費金額上限為2萬元，超過此金額的繳費單超商無法代收，民眾需側其他繳費管道；另外，民眾至超商繳費需額外負擔每筆8元的手續費。
航港局也呼籲，繳納義務人需多注意單據上的繳納期限，即時完成繳費，避免逾期導致衍生其他額外費用；繳納義務人包含相關航運業者及貨主，欲了解自身單據資訊可查詢網站（https://public-cpd.mtnet.gov.tw/public-cpd）或專線0800-022-120洽詢。
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