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文蛤適應氣候變遷 水試所最新發現「這東西」成關鍵

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
文蛤腸道存在許多耐高溫的細菌，可能成為其適應劇烈氣候變化的關鍵。圖／水試所提供
文蛤腸道存在許多耐高溫的細菌，可能成為其適應劇烈氣候變化的關鍵。圖／水試所提供

文蛤為台灣重要的經濟性雙殼綱軟體動物，其生長和存活容易受到水溫、鹽度和病原等因素影響。農業部水產試驗所最新研究發現，文蛤腸道存在許多耐高溫的細菌，可能成為其適應劇烈氣候變化的關鍵，其中熱脫氮地芽孢桿菌(Geobacillus thermodenitrificans)有助文蛤適應高溫氣候，被認為是水產養殖益生菌以及飼料添加物的潛力菌種。

農業部水產試驗所水產養殖組副研究員黃慶輝指出，在初夏採集的淡水河產野生文蛤，其腸道菌相顯示存在著許多耐高溫的細菌種類，包括熱脫氮地芽孢桿菌(Geobacillus thermodenitrificans)、阿尤海槽芽孢桿菌(Bacillus alveayuensis)以及熱球狀尿素芽孢桿菌(Ureibacillus thermosphaericus)等，這些菌種有助文蛤在氣候變遷所引發的高溫衝擊下生存。

其中熱脫氮地芽胞桿菌被認為是水產養殖益生菌以及飼料添加物的潛力菌種，經細菌組成序列分析，該種細菌能在文蛤體內穩定生存，不僅幫助文蛤在高溫環境下維持生理機能並產生各種有機物，還能協助文蛤產生在高溫下結構穩定且具有抗菌作用的地芽胞桿菌素(geobacillin)，以適應河口環境劇烈的溫度變化。

黃慶輝表示，水試所研究也推測，文蛤體內的腸道菌組成可能會隨著季節變化以適應不同的氣溫環境，但還需要更多的研究釐清實際情形，未來將繼續關注這些變化，並深入研究文蛤腸道共生菌的功能和應用價值，期能進一步推動文蛤養殖業的發展。

文蛤 飼料 高溫

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