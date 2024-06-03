端午連假郵局停止營運 郵政快捷郵件照常投遞

6月8日至10日為端午節連續假期，中華郵政公司表示，連假期間各地郵局營業窗口除台北故宮局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品服務，其餘郵局「一律停止營業」，但郵政快捷郵件照常投遞。

中華郵政表示，端午連假期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但為因應民眾交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股），以及駐有守衛或保全的郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。

另外，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股，也提供收寄國際快捷郵件服務。

中華郵政表示，因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西及約旦郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄網上述國家、地區的國際快捷商品類郵件需在營業日再至各局交寄。

中華郵政提醒，郵局設於全國各地的i郵箱（寄件於連假後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務，歡迎多加利用。