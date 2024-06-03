快訊

Disney+打擊寄生帳號6月正式上路！ 這時間點全球用戶無一倖免

黃仁勳「身分證字號」遭肉搜公開！ 科技專家：輝達法務會收到資料

北市南陽街義大利麵店換瓦斯桶不慎引氣爆 3女員工遭燙傷送醫

端午連假郵局停止營運 郵政快捷郵件照常投遞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司於連假期間各地郵局營業窗口，除台北故宮局營業，其餘郵局「一律停止營業」，但郵政快捷郵件照常投遞。報系資料照
中華郵政公司於連假期間各地郵局營業窗口，除台北故宮局營業，其餘郵局「一律停止營業」，但郵政快捷郵件照常投遞。報系資料照

6月8日至10日為端午節連續假期，中華郵政公司表示，連假期間各地郵局營業窗口除台北故宮局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品服務，其餘郵局「一律停止營業」，但郵政快捷郵件照常投遞。

中華郵政表示，端午連假期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但為因應民眾交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股），以及駐有守衛或保全的郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。

另外，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股，也提供收寄國際快捷郵件服務。

中華郵政表示，因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西及約旦郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄網上述國家、地區的國際快捷商品類郵件需在營業日再至各局交寄。

中華郵政提醒，郵局設於全國各地的i郵箱（寄件於連假後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務，歡迎多加利用。

中華郵政 連假 郵局

延伸閱讀

繳規費不限轉帳與超商 彰化縣6月起採多元支付

還有多少優勢？郵局首度虧損將砍基層 員工揭4大真相：會賠錢不意外

花蓮藍天麗池「太硬」難拆 盼趕在端午連假前恢復通車

中華郵政去年3大業務虧損16.5億 工會控裁減基層274人、卻增主管職

相關新聞

護理師荒 醫院掀關病床潮

因劇烈腹痛，阿漢（化名）被送至台北某家大型醫院，急診醫師檢查後確診為盲腸炎，因情況危急，緊急安排開刀，但術後卻因健保床滿...

荔枝有蟲！她崩潰吶喊「為什麼要讓我知道」 網曝陰影：遇過跳出來的

有一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文哭訴，她表示「蒼天啊！為什麼、為什麼要讓我知道這件事」，她透露，當她豪邁的一口一個，吃了十幾斤的荔枝之後，竟然在爆廢公社看到，有人通報說荔枝有蟲，令她感到崩潰、噁心想吐！也引發網友熱議，紛紛笑稱：「蟲吃掉、荔枝丟掉。」

今明天氣稍回穩 專家：周三後天氣悶熱陰雨漸增

昨天受到鋒面通過影響，各地天氣都不穩定，尤其西部降雨更為顯著，普遍局部大雨發生，甚至高屏山區降雨達豪雨標準，天氣風險公司...

台灣上空出現波狀雲 鄭明典：不是地震雲

中央氣象署今清晨3時45分針對屏東縣、恆春半島發布大雨特報後，稍早5時20分因降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，解除大雨...

男追女被笑太胖引發飲食身心症 狂吃狂吐20多年未治癒

台南市一名38歲男子讀國中至今20多年，幾乎每天都狂吃，可一次吃下近10包泡麵，吃到食物堆上食道、撐不住再吐出來，和飲食...

今雨勢趨緩！這天起水氣增 一路「時雨時晴」端午濕熱

今天雨勢稍為趨緩，是本周降雨最少的一天，中央氣象署指出，昨天受到鋒面影響，全台各地整天都有雨，今天鋒面往南移動，雨勢趨緩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。