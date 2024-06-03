今明天氣稍回穩 專家：周三後天氣悶熱陰雨漸增

昨天受到鋒面通過影響，各地天氣都不穩定，尤其西部降雨更為顯著，普遍局部大雨發生，甚至高屏山區降雨達豪雨標準，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天起鋒面已南下至巴士海峽並持續遠離台灣，接下來天氣可望隨著鋒面遠離穩定一些。

林孝儒在天氣風險臉書上表示，預期今明（3、4日）台灣轉受東北季風影響，雖雲量還是較多，各地為陰或多雲天氣，但時而仍有陽光露臉，午後山區則受熱力作用影響，有局部短暫陣雨或雷雨機會。

氣溫方面，北部及宜花地區略有些轉涼，預測高溫約25至29度、低溫約18至21度；中南部及台東地區高溫約30至32度、低溫21至23度。

周三至周五（5至7日）東北季風減弱，轉偏東及東南風環境，期間由於華南地區再有鋒面系統建立，將時而受到華南雲系東移影響，各地天氣將較陰沉外，也會漸轉有較廣泛的降雨影響，提醒外出記得攜帶雨具備用。

周末（8、9日）受偏南至西南風且水氣仍偏多的環境下，各地天氣感受會較為悶熱，午後也會受熱力作用影響，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其山區仍是有機會伴隨較大雨勢。

下周一（10日）端午節，隨著鋒面南下至福建沿海，台灣附近西南季風也有增強趨勢，整體大氣環境較部穩定且水氣偏多，預期迎風面的中南部清晨前後有短暫陣雨外，中南部及花東山區要留意午後短暫陣雨或雷雨。提醒這個周末假期安排戶外活動要多留意天氣不穩定的情況。