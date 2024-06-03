台灣上空出現波狀雲 鄭明典：不是地震雲

中央氣象署今清晨3時45分針對屏東縣、恆春半島發布大雨特報後，稍早5時20分因降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，解除大雨特報。中央氣象局前局長鄭明典在臉書表示，台灣上空出現「波狀雲」，但強調不是地震雲。

鄭明典指出，波狀雲常出現在逆溫層介面上，比對紅外線雲圖可知，今天雲層不高；低空有逆溫層時，大氣雖然潮濕、雲量多，基本上還是相對穩定。

中央氣象署於臉書粉專「報天氣」表示，今天鋒面移到巴士海峽，受到鋒後乾空氣影響，各地降雨趨緩，停雨空檔增加；南部、東部、東南部地區及各地山區仍有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨轉多雲天氣。

提醒近期易有降雨，山區土石鬆軟，留意山區易有坍方、落石，行車用路須注意安全，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署表示，清晨低溫普遍落在21至24度，白天迎風面的北部、東半部地區高溫約25至27度，感受為舒適，其他地區溫暖微熱，預估高溫約28至31度；雲林以北沿海空曠地區，以及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面南移至巴士海峽，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物影響北部及沿海地區，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。