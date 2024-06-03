天氣好轉午後有雷雨 吳德榮：轉晴時多雲 早晚仍偏涼
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面已南移，台灣上空殘餘的雲層消散中，零星的降水回波也逐漸消散。
吳德榮指出，截至今清晨4時53分各地區平地最低氣溫，約18至21度，北部新北石門區18.2度、中部台中后里區19.5度、南部台南白河區21.1度、東部宜蘭三星鄉20.2度。
吳德榮表示，今明天兩道鋒面南移至巴士海峽，各地天地好轉、晴時多雲，午後中南部偶有局部短暫陣雨的機率。
白天起氣溫逐日漸升、早晚仍偏涼，今天各地區氣溫部分，北部18至28度、中部20至32度、南部21至33度、東部20至32度。
吳德榮表示，周三（5日）中高層雲移入，且逐漸增厚，局部地區偶有短暫陣雨的機率；周四（6日）微弱鋒面快速掠過，為各地帶來局部短暫陣雨或雷雨的機率；周三、四北台灣稍偏涼，周五（7日）中高層雲逐漸消散，各地轉多雲時晴，午後近山區有局部短暫陣雨的機率。
周六、日（8、9日）各地天氣好轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，大氣仍不穩定，午後近山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
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