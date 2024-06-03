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荔枝有蟲！她崩潰吶喊「為什麼要讓我知道」 網曝陰影：遇過跳出來的

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」

有一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文哭訴，她表示「蒼天啊！為什麼、為什麼要讓我知道這件事」，她透露，當她豪邁的一口一個，吃了十幾斤的荔枝之後，竟然在爆廢公社看到，有人通報說「荔枝有蟲」，令她感到崩潰、噁心想吐！也引發網友熱議，紛紛笑稱：「蟲吃掉、荔枝丟掉。」

這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「沒有這樣怎麼會甜」、「這不是很正常嗎？」、「那是正常的，那顆搞不好是最甜的」、「怎麼有蛋白質在蠕動？」、「我看見蛋白質」、「傻傻的，這顆是你買的所有荔枝最甜、最好吃也最補的」。

也有不少網友表示「我曾經剝荔枝時遇過蟲跳出來的，從此陰影」、「我就是遇到這個，不太敢吃了」、「吃了十幾斤怎沒流鼻血」、「南部大多數的荔枝，一到雨季就會有蟲，沒什麼好驚嚇的」。

還有網友安慰原PO說道「有機的」、「那隻蟲也是荔枝口味的喔」、「至少不是看到半隻」、「只有我覺得那隻蟲，透明的很漂亮嗎」、「再多吃幾顆壓壓驚」、「補充蛋白質不錯啊」、「為什麼楊貴妃皮膚這麼好，因為他吃很多蛋白質」。

爆廢公社 荔枝 蛋白質

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