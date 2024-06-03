聽新聞
test
0:00 / 0:00
荔枝有蟲！她崩潰吶喊「為什麼要讓我知道」 網曝陰影：遇過跳出來的
有一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文哭訴，她表示「蒼天啊！為什麼、為什麼要讓我知道這件事」，她透露，當她豪邁的一口一個，吃了十幾斤的荔枝之後，竟然在爆廢公社看到，有人通報說「荔枝有蟲」，令她感到崩潰、噁心想吐！也引發網友熱議，紛紛笑稱：「蟲吃掉、荔枝丟掉。」
這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「沒有這樣怎麼會甜」、「這不是很正常嗎？」、「那是正常的，那顆搞不好是最甜的」、「怎麼有蛋白質在蠕動？」、「我看見蛋白質」、「傻傻的，這顆是你買的所有荔枝最甜、最好吃也最補的」。
也有不少網友表示「我曾經剝荔枝時遇過蟲跳出來的，從此陰影」、「我就是遇到這個，不太敢吃了」、「吃了十幾斤怎沒流鼻血」、「南部大多數的荔枝，一到雨季就會有蟲，沒什麼好驚嚇的」。
還有網友安慰原PO說道「有機的」、「那隻蟲也是荔枝口味的喔」、「至少不是看到半隻」、「只有我覺得那隻蟲，透明的很漂亮嗎」、「再多吃幾顆壓壓驚」、「補充蛋白質不錯啊」、「為什麼楊貴妃皮膚這麼好，因為他吃很多蛋白質」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言