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南橫因連日大雨邊坡坍方阻斷雙向交通 預計10點搶通

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
南橫公路梅山口至天池段，因連日豪雨發生坍方阻斷雙向交通。圖／公路局提供
南橫公路梅山口至天池段，因連日豪雨發生坍方阻斷雙向交通。圖／公路局提供

南部地區連日大雨，高雄市桃源南橫公路台20臨105線1K+000（梅山口路段），因邊坡坍方，雙向道路阻斷無法通行，甲仙工務段正積極清除落石中，目前由東向西僅開放至天池，由西向東僅開放至梅山口，預計今天早上10點解除交通管制。

南橫公路因連日大雨不僅零星小落石不斷，更造成台20臨105線1K+000（梅山口路段）邊坡坍方，阻斷雙向交通。公路局養工處甲仙工務段緊急派遣廠商進行搶通，目前東端開放台20臨105線37K～25K（向陽至天池），西端則於台20臨105線0K～25K（梅山口至天池）進行管制中禁止通行，預計今日早上上午10點清理完成。

搶通完成後，甲仙工務段人員會先巡查，確認無路況後再行開放，呼籲用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。如必要，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統，及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

南橫 桃源 落石

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