軍事馬祖轉型文化馬祖 打造面海專業觀光劇場

人們對馬祖的印象停留在坑道、繼光餅與藍眼淚，但隨著馬祖藝術節與觀光劇場「梅石藝文中心」的落成，馬祖的形象已逐漸從「戰地馬祖」轉型為「文化馬祖」。即將轉型為青創基地的馬祖特約茶室，可望讓馬祖成為新世代數位遊牧族享受「Working Holiday(旅行工作)」的新據點。

紙風車劇團上周在位於馬祖南竿島的梅石藝文中心演出三場紙風車兒童藝術工程「台灣幻想曲」，吸引來自北竿、東莒等離島的大小觀眾。這也是上月開幕的梅石藝文中心的首次公開演出，劇中安排神明媽祖誤闖梅石藝文中心的橋段，台下歡聲雷動，象徵馬祖的華麗轉身。擁有600席座位的梅石藝文中心屬中型劇場，是馬祖首座專業劇場，也是台灣首座面海的觀光劇場。

馬祖國際藝術島專案執行籌備小組祕書陳其平表示，馬祖沒有夜生活，梅石藝文中心定位為觀光劇場，希望成為遊客夜生活的新選擇。梅石除了讓馬祖人和劇團有看戲、排戲演戲的專業空間，也希望吸引平常不進劇場的遊客，因為來到馬祖而有進劇場的機會。

梅石藝文中心目前規畫演出經營多年的「馬祖心情記事」系列作品，包括以馬祖傳統祭典「擺暝」為主題的音樂劇「相約十五暝」、「藍眼淚」等。未來也計畫邀請台灣本島劇團，以及離馬祖不遠的大陸福州閩劇團演出，甚至是馬祖芹壁村演給青蛙神看的傳統戲。

疫情期間興起的「數位遊牧(Digital Nomad)」，指帶著電腦、有網路，身處世界各地都能工作的新族群。這也是一種「一邊旅遊、一邊工作」的「旅行工作」生活方式，讓新世代工作者即使置身度假勝地也能優閒工作。看中「旅行工作」的商機，義大利甚至已提供數位遊牧族短期工作簽證。