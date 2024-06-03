今雨勢趨緩！這天起水氣增 一路「時雨時晴」端午濕熱

今天雨勢稍為趨緩，是本周降雨最少的一天，中央氣象署指出，昨天受到鋒面影響，全台各地整天都有雨，今天鋒面往南移動，雨勢趨緩，但周二起水氣又開始增加，且愈來愈多，全台各地降雨明顯，尤其周五至周日最為顯著；今天溫度北部低溫降至21度，白天高溫也僅25至26度。

中央氣象署臉書「報天氣」表示，除了昨天鋒面在台灣上空，導致全台昨日大雨外，今天降雨趨緩，但周二起水氣開始增加，降雨機率隨時間逐漸提高，開始「時雨時晴」的天氣狀態一路到端午節；周三起水氣較多，天氣不穩定，各地平地多雲偶雨有時晴。

氣象署表示，除了昨天下雨下得比較久，其他日子常常是「下了場不到1小時的驟雨，然後好幾個小時甚至大半天都沒雨」的情況，這正是春夏時節，台灣附近環境有些不穩定，但又沒顯著系統影響時，常出現的天氣型態。

氣象署提醒，未來1周台灣附近將是這樣的環境，因此提醒民眾外出先看雷達回波圖最新預報，或是直接帶雨具出門備用比較保險。

預報員趙竑說明，今天鋒面移到巴士海峽，鋒面後方帶來的是屬於稍乾冷的空氣，靠近鋒面的南部、花東地區及各地山區有局部短暫陣雨，其他地區屬多雲天氣。

周二（4日）起，由於鋒面都在台灣附近，水氣逐漸增加，台灣各地降雨情況再度變得明顯，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。

周三至週日（5至9日）鋒面在華南一帶建立，台灣附近水氣偏多，周三、四西半部地區降雨區域較為廣泛，有短暫陣雨，東半部地區有局部短暫陣雨；周五至周日雨勢最為顯著，各地都有局部短暫陣雨。

趙竑表示，降雨情況要下到端午節，下周一至三（10至12日）鋒面在台灣附近，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，另也提醒，近期因有降雨，山區需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

溫度部分，趙竑表示，由於這波冷空氣不是很強，低溫沒有明顯下降，但高溫受到些許影響，有降溫一點。今天受到東北風影響，北部低溫僅21至22度，白天高溫25至26度，中南部地區低溫23至24度，高溫均30度以上；周二（4日）起北部恢復高溫30度。