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中央推學童乳 地方、業界自救
台紐牛奶戰爭將開打，地方政府和部分酪農尋求自救，農業部則規畫「學童乳」。農業部畜牧司副司長李宜謙表示，國產保久乳或鮮乳納入三章一Ｑ獎勵食材的規畫，目前是每周喝兩次，但採用保久乳還是鮮乳仍在討論中，預計三個月內完成學童乳政策配套措施。
據了解，國教署上周已簽會銜稿，初估四年供應中小學每周兩次學童乳，經費約四十四億元，將提送行政院審議。
酪農協會前理事長顏志輝說，若購買「保久乳」給學生飲用，業界憂心斷送國產鮮乳產業。他強調，國產鮮乳品質更勝保久乳，呼籲做好標示和市場區隔。
台南市酪農產業居全台第二，農業局擬出十大措施提供農業部參考，包含訂定目標產量及保價保量措施及免費供應學童、長照、軍警消、醫護飲用國產鮮乳；落實原產地標示區隔。
彰化縣長王惠美表示，縣府將編列預算，規畫用縣內鮮乳供應中小學生飲用，並建請中央，讓進口牧草免營業稅，減輕酪農戶的飼養成本。
雲林縣府已輔導酪農朝乳量調控、鼓勵小農建立自有鮮乳品牌。
屏東縣酪農戶吳志華說，屏東有高大、阿猴等不同品牌，用新鮮、優質和親民價的市場區隔突圍。
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