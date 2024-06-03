紐乳還沒零關稅 酪農已被迫減產

台紐經濟合作協定明年上路，紐西蘭牛乳將零關稅進口，但對本土酪農的衝擊已提前發生。桃園酪農反映，知名鮮乳品牌已通知減少收乳量一成，桃市府預估未來減收可能達三成；業界憂心明年至少會有三成酪農退出市場。新竹有酪農埋怨多年前因市場缺奶還投資擴建新廠，如今面對減產，對產業前景悲觀。

經濟部統計台灣鮮乳產量占所有乳製品百分之五十八，六大酪農縣市依產乳量依序為彰化、台南、屏東、雲林、嘉縣及高雄，產量占全國八成五；彰化福興、台南柳營、屏東萬丹和雲林崙背四大酪農專區產量占四成。

桃園市養牛協會理事長許成寶坦言，因應明年零關稅牛乳進口，今年起各大乳品廠的牛奶已開始減量收購牛乳，減收量約一成，甚至有些超量就被拒收。桃園市農業局長陳冠義說，乳牛生命周期長，要馬上淘汰根本不可能，酪農面對開放政策措手不及。

新竹縣關西高原畜牧場負責人魏士傑是新埔鎮乳牛產銷班班長，他說，六年前市場缺奶，契約飲料廠鼓吹他擴廠，最後在關西擴建，卻遇到工料雙漲，設備、建材花了八千萬元。

魏士傑苦笑說，契約收購的飲料廠提前告知明年中以後就不需這麼多量，今年收購量也開始嚴格壓縮配額。雖然零關稅紐乳明年才叩關，但今年才五月業界就已明顯感受到壓力。

彰化縣福興鄉酪農黃德仁說，零關稅進口牛乳對在地酪農一定有衝擊，尤其疫後更面對缺工等考驗。

「台灣酪農只有被打趴的份。」高雄大社農會乳牛產銷班長許伯凌直言，本土牧草不足，人工又貴，乳牛飼養成本高，開放牛乳零關稅後，牛奶公司肯定會減少收購本土牛乳，只能邊做邊看，影響太大也考慮收攤。