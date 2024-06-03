新聞眼／關床影響就醫 衛福部不應坐視

新冠疫情過後，民眾就醫人數暴增，眾多護理師不堪負荷，離職走人，各醫院為達衛福部護病比新制，只能關床因應；急診壅塞、手術及癌症治療延後等情形已成常態，令人憂心醫療品質是否跟著下滑，但衛福部卻是老神在在，直言「尚未感受到關床情形」。

去年多家醫學中心為因應護理人力不足而關閉病床，當時關床率一度來到一成五，因關係著醫院聲譽，因此，採取自救，幫護理人員加薪，以期留住人才。

相較之下，地區醫院規模及資金不如醫學中心，想幫護理人員加薪談何容易，在醫學中心加薪政策的磁吸效應之下，護理人力流失速度更快，這可能讓地區醫院更加不易生存，讓分級醫療制度蕩然無存。

在病房護理師爆發離職潮後，甚至連手術室、麻醉專科等護理師均嚴重短缺，部分醫學中心傳出「午後不開刀」，醫界擔憂如果放任情況持續惡化，未來台灣可能比照美國、歐盟，想做人工膝關節置換術等非緊急手術，可能得等上幾個月，才能順利住院排刀。

醫界希望衛福部提出更多利多政策，如針對加護病房、手術室等工作繁重單位的護理師提供白班獎勵津貼，另祭出更好福利及工作環境，吸引即將畢業的護理系學生投入職場。衛福部官員應深入醫療院所，了解需求，提供好的政策及醫療環境，如果仍只在辦公室看看報表數字，未能掌握前線狀況，台灣醫療環境勢必沉淪。