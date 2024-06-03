關床讓病床難求 癌友：想住院得跟病患「比慘」

新冠疫後，醫護人員不堪負荷，爆發離職潮，關床已成常態。對於需要常規治療的癌友而言，住院病床一床難求。台灣癌症基金會指出，愈來愈多癌友抱怨，許多大型醫院連加護病房（ICU）也在關床，想要順利住院，還得跟其他病患「比慘」。

台灣癌症基金會癌友服務組主任游懿群表示，從新冠疫情結束後迄今兩年多，醫院持續關床，甚至日益惡化；連ICU都要排隊等待，勢必造成排擠效應，醫師應該也很無奈，只能讓病情較危及的病人先住院，評估哪個病友情況最嚴重。

事實上，癌症病人眾多，即使病床全開下，也未必能夠入住治療，目前護理師人力不足，醫院關床，不少癌友住院化療時程遭受拖延，擔心提高日後復發機率。游懿群說，若患者只是常規注射化療等藥物，而非緊急情況，醫師多會延後治療，因此，不少患者抱怨，施打化療的時間，一拖再拖，延後二周，甚至更久，才等到病床。

台灣癌症基金會建議患者，如有因為延遲住院，導致身體不適的情況，應隨時與個管師聯繫，或先至醫院急診，雖然未必能夠等到病床，但至少可先對身體不適部分做出臨床處置。

「醫院關床，導致癌友就醫權益損失，這是大環境與政策問題環環相扣的結果。」游懿群表示，政府年初為夜班護理師加薪，導致體力較好的年輕護理人員選擇至大夜班，以致日班護理人力短缺，連已擔任主管職的護理人員，都需重回第一線服務患者。