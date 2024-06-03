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比醫院更難找人／缺4護理師 機構關50床

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
護理人員不足，部分護理之家面臨關床危機，長庚護理之家護理師人力雖仍充裕，但也面臨招募窘境。記者杜建重／攝影
護理人員不足，部分護理之家面臨關床危機，長庚護理之家護理師人力雖仍充裕，但也面臨招募窘境。記者杜建重／攝影

護理師人力急缺，不僅醫院關床，連養護機構也受重創。台北市某家知名安養機構因四名護理師陸續離職，在人手不足情況下，一名護理師一班需照顧快六十床重症患者，最後撐不下去，機構忍痛關了五十張床。

該名安養機構負責人表示，衛福部實施夜班護理師津貼，僅限一般急性病房，這讓安養中心、養護機構的護理師荒雪上加霜，更難找人。論工作難度、薪資福利，對於護理師來說，機構照顧工作恐無多大吸引力。

依規定養護機構一名護理師照護十五名住民，部分機構招募不到護理師，未來面臨關床危機，失能失智患者只能返家，由家人或外傭照顧。記者杜建重／攝影
依規定養護機構一名護理師照護十五名住民，部分機構招募不到護理師，未來面臨關床危機，失能失智患者只能返家，由家人或外傭照顧。記者杜建重／攝影

該負責人無奈說，機構住民以失智、失能，或三管（鼻胃管、尿管、氣切）患者為主，照顧難度相對較高，原本就不容易找到護理師。在政府祭出急性病房夜班津貼之後，更沒有護理師想來機構工作，即使最近已經幫每班增加五百元到八百元薪資，還是乏人問津。

依照養護機構護理師設置標準，一名護理師照顧十五位患者，但這對絕大部分養護機構來說，根本是不可能的任務；該名機構負責人說，為了減輕現有護理師的負擔，最近一口氣關了五十床，如果情況持續惡化，國內機構恐掀起一波關床潮，甚至惡化成倒閉潮，屆時即使有錢，也很難找到機構入住，失智失能等重症患者只能回到家裡，由家人自行照顧，或請外傭協助。

長庚醫療財團法人附設長青護理之家護理督導暨機構負責人邱綉玲表示，該院聘雇的護理人力，長期高於政府的設置標準，每七名患者就需聘雇一名護理師，如以該配置計算，目前護理師缺額達到百分之廿，今年一月開缺至今，僅招募到一名剛畢業的護理師，新人報到後，全院將她視為「寶貝」，擔心新人不開心就離職。

桃園長庚護理部主任蔡美菊指出，機構的護理師比醫院更難招聘，因為機構「翻床率」低，住民多為重症、失能失智者，一住就是好幾年，以長青護理之家為例，就有住民為開院元老，入住至今已廿一年。臨床觀察，除非護理師喜歡照顧老年人，否則通常待不久。

相較之下，受限於健保給付以及醫療技術的進步，醫療院所平均住院時間為三到五天，平均五天後又換一批患者，且大部分病人聘請看護，或自家人陪伴，醫護工作相對輕鬆。再者，醫院另有績效獎金，最近政府又補助夜班津貼，機構對護理師的吸引力更低。

蔡美菊說，疫情後養護機構更難找到護理師，現在只能「搏感情」，並建立健全的晉升制度，才能留住護理師。

患者 護理師

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關床危機3／安養機構也關床 缺4護理師一口氣關50床

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