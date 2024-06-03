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讀者6月號 看見周處晚年獻祭

聯合報／ 台北訊

電影「周處除三害」大賣，最新一期《讀者》雜誌6月號文章「周處：從救贖到獻祭」則是述說周處成為一個正己助人的忠臣後面臨的處境。他因為剛正不阿得罪朝中不少權貴，最後還以花甲之年被任命去攻打敵人，最終完成了自己生命的獻祭。

「標準答案」是個有趣的話題，一個小學考題問四個成語中，哪個跟其他三個不同類？A.坐井觀天、B.驚弓之鳥、C.刻舟求劍、D.自相矛盾。結果引發大人們不同的討論，有人從語意、音別、歷史文獻等選出不同的答案。

愛情，就是氣味相投」文章稱科學實驗室可探索嗅覺的科學和藝術，印證愛情就是氣味相投。氣味具有獨特的能力，能喚醒發生在那裡的情感故事。嗅覺記憶包括對和該氣味有關的人、事、物的聯想記憶，以及對該氣味喜惡判斷相關的情感記憶。

《讀者》摘文來自海內外知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱精選期刊1本，去年合訂本優惠預購，諮詢電話：（02）27028599。

愛情 氣味

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