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北橫國家風景區畫設 周內提報

聯合報／ 記者曾增勳戴永華李成蔭／連線報導

桃園、新北和宜蘭合推北橫國家風景區計畫，去年中央要求重新評估範圍。桃園市觀旅局昨表示，預計1周內提報觀光署評鑑，爭取畫設，行政院核定即可實施；新北市政府也說，樂見其成，並爭取納入大豹溪。但過半部落沒有會議組織，納入國家風景區也有諸多限制，恐成推動障礙。

北橫國家風景計畫涵蓋桃園、新北、宜蘭3縣市4.6萬多公頃土地，沿北橫台七線全長129.7公里，有高山、縱谷、溪流、瀑布景觀，擁有最多的泰雅族部落人數和豐富原民文化，也有知名兩蔣陵寢文化園區，及東眼山、角板山、小烏來與拉拉山自然景觀。桃園市觀旅局長周柏吟說，非常有條件爭取畫設國家風景區。

計畫由桃園前市長鄭文燦發起推動，張善政接手，去年一度被中央擱置，因原民會要求依原住民基本法須有半數原民部落同意，也建議取消畫設新北市大豹溪範圍，計畫延遲。

目前桃園復興區原住民部落意願調查約6成贊成，至於觀光署以新北大豹溪山區欠缺安全維護，希望取消畫定，新北觀旅局長楊宗珉表示，大豹溪沿線有眾多景點，近年改善周邊水域安全，盼爭取納入。而新北靠近宜蘭2塊林班地，因欠缺步道設施、無觀光資源則取消。

桃園市議員簡志偉說，復興60個大小部落，只有一半有部落會議組織，要開部落會議過半同意難度高，建議設法因應。

宜蘭縣大同鄉英士部落可能被畫入，鄉長何勝立說，居民意見分歧，反對者居多，主因大家對能否帶動觀光發展抱持懷疑，恐未蒙其利先受其害。他批計畫「畫大餅」，有必要畫這麼大嗎？

復興區部落林姓原住民說，台七線山區公設不足、道路狹窄，一旦畫設國家風景區勢必吸引人潮，交通建設跟不上，生活可能受影響，甚至破壞部落文化，讓部落陷入兩難。復興區長蘇佐璽說，若通過國家風景區畫設，建議區公所能共管，經費配合地方規畫發展。

國家風景區 桃園

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