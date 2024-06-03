人力持續流失 護理界提2解方止血

三班護病比新制於三月上路，希望減輕護理師壓力，並透過夜班津貼等爭取護理師留任，但不少醫院仍因人力不足，關床率偏高，有些來到二至三成，部分醫學中心甚至傳出「午後不開刀」；對此，衛福部照護司表示，目前無法知道個別醫院狀況，難以直接評論，再者，醫院關床之前，需向轄區衛生局通報，從床數通報資料來看，並未看到關床。

衛福部實施三班護病比新制、夜班獎勵，各醫院也加薪留才，為何仍出現護理流失？前立委、台灣護理學會副理事長陳靜敏表示，薪資確實重要，但絕對不是最主要因素，衛福部提出夜班獎勵時，她就預測將衝擊白班排班，目前看來，護理人力持續流失、尚未止血。

如何有效止血？陳靜敏提出兩大藥方，一為前行政院院長陳建仁曾承諾過的「白班繁重津貼」，只可惜目前尚無實際作為；一為男性護理師於醫院服替代役，如果服役期間領取護理人員薪資，而不是替代役薪資，就可立即補上人力，如果退役繼續留在臨床，對於以女性為主的護理環境，絕對有其好處。

陳靜敏指出，每年新增眾多護理系役男，醫院均會樂於配合，主要在於國防考量，希望衛福部與國防部達成共識。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，從現有各縣市衛生局通報數據來看，並未看到關床現象。三班護病比新制於三月公告，醫院需一段時間補齊人力，和去年同期相比，今年四月全國護理人數增加九百多人，醫學中心持續補人，但區域醫院招募確實難度較高。