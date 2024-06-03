護理師爭奪戰 醫院紛祭出高薪

護理人力缺乏，各醫院持續關床，嚴重影響營收，為此，各大醫院祭出加薪，另有簽約金、留任獎金，並提前至護理學系挖角。為營造友善的醫療工作環境，三軍總醫院鼓勵護理人員出國旅遊，院長洪乙仁要求護理長彈性排班，若人力因此無法滿足衛福部對護病比的要求，仍以護理師休假為先，寧願關床。

為爭取護理人員，醫院各出奇招，南部一家大型醫院在護理師聘用宣傳海報上寫著「徵才拿大獎」，面試地點就在五星級飯店，現場提供高級餐點，只要出席，人人都有超商禮券。至於薪資待遇，保證年薪超過七十萬，只要願意到職，除了有機會抽到蘋果手表，還可領到簽約金、留任獎金、進階加給、生日禮金、旅遊津貼，並住進飯店式雙人客房宿舍。

台中榮總院長陳適安表示，他上任後積極為同仁加薪，其中也包括護理人員，迄今最高加薪達到百分之十八。新光醫院副院長洪子仁指出，從去年到現在，該院加薪幅度也超過一成，配合衛福部護理人員夜班津貼，護理人員流失慘況逐漸趨緩，就看今年六月畢業的護理系學生中，有多人願意投入醫療機構職場服務，希望可以翻轉關床的氛圍。

離島澎湖醫院也於護師節後宣布加薪，護理師享證照獎金九千元，如在特定部門工作，每月最高五千元額外津貼，一年留任獎金更高達十八萬元，加上額外白班津貼等，護理人員薪資調整幅度達三成，月收入逾九萬元。

「薪水只是護理師離職原因之一。」洪乙仁分析，醫療工作壓力沉重、醫病關係不對等，加上部分患者或家屬的語言肢體暴力，都可能讓護理人員萌生去意。

洪乙仁指出，年輕世代護理師重視休假，希望出國旅遊，為此，三總採彈性排班，樂見護理人員請長假，即使短時間內人力不足，必須關床，這也沒關係，只要護理人員回來上班，就重新開病床。

部分醫師對新進護理師的態度不佳，認為要求嚴厲，才能訓練出優秀護理人員，對此，三總已三令五申，要求醫師不得責罵護理師，以營造良好職場氛圍。