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埃及聖䴉野外不到百隻 林保署發布通緝拼清零

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
埃及聖䴉。圖／林保署提供
埃及聖䴉。圖／林保署提供

六福村自1979年引進6隻埃及聖䴉作為觀賞鳥，當時因為颱風使得籠舍毀損，6隻埃及聖䴉逃逸後在野外大量繁衍，從北到南族群數量高達上萬隻。農業部林業及自然保育署表示，2020年至今已移除超過1萬8千隻，目前野外個體估計不足百隻，近期透過「通緝」鼓勵目擊民眾通報，清零目標指日可待。

林保署表示，針對外來入侵種埃及聖䴉的清零，2020年起委託原住民獵人組成移除隊伍移除成鳥，至今已移除超過1萬8千多隻，根據民間回報資料指出，目前初步估計野外存餘個體應不到百隻，截至2023年移除埃及聖䴉經費共計4100餘萬元。

林保署指出，據林保署人員現場巡查及鳥友通報，最近出沒位置主要台灣西半部沿岸濕地，北部以淡水河沿岸為主，包括關渡、五股、蘆洲，另外也有在彰化、高雄茄萣一帶也有少量通報紀錄，目前剩餘的埃及聖䴉是經過強烈打擊後剩餘個體，對於人、船、車等危險因子警覺性及敏銳度很高，見到獵人即飛離，且停棲位置多在槍枝射程範圍外，造成移除困難。

林保署表示，目前仍持續努力掌握出沒地區進行個體移除，尚無法估計實際清零時程，已著手安排餵食誘引合併假鳥誘引方式，利用埃及聖䴉群聚習性將其引至射程範圍內進行移除，也廣發「尋鳥啟事」，轉知農、漁民，於平時農漁作時如發現外來入侵種埃及聖䴉協助通報，以利掌握行蹤加強移除。

林保署強調，台灣為全球首次於最短時間移除龐大埃及聖䴉族群的成功案例，假如真的能達到清零，台灣將是全球第一個完全移除入侵埃及聖䴉的國家。

林保署近期透過「通緝」鼓勵目擊民眾通報埃及聖䴉剩餘族群，力拼清零。圖／林保署提供
林保署近期透過「通緝」鼓勵目擊民眾通報埃及聖䴉剩餘族群，力拼清零。圖／林保署提供

埃及 淡水河 清零

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