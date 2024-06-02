第80屆國際航協年度大會杜拜登場 聚焦淨零碳排推動

第80屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會(AGM)與世界運輸高峰會，本月2日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，由於2050年將實現淨零碳排目標，此議題也成為今年年度大會的首要議程。這也是IATA首度在阿聯酋杜拜舉辦，預計將有超過1500名來自航空公司、合作夥伴、政府官員和媒體出席。聯合報記者也代表台灣媒體，受邀出席此國際航空年度大會，為讀者帶來第一手現場報導。

杜拜目前已成為世界航空重要轉運中心之一，阿拉伯聯合大公國經濟部長阿卜杜拉·本·圖克·阿爾·馬裡 (Abdulla bin Touq Al Marri)也在今年的大會上歡迎各界代表光臨杜拜。

他表示，非常期待在阿聯酋航空總部和樞紐杜拜接待航空業的所有夥伴，由於富遠見的領導人理解航空運輸是推動地區經濟發展的重要政策，杜拜這座城市在全球航空業中已奠定自身的重要地位，光是去年全球航空業就為杜拜的GDP貢獻了27%，並增加了370億美元的附加價值。

2050年實現淨零碳排放的承諾也是本次IATA年度大會和世界航空運高峰會的重點，IATA總幹事威利·沃爾什(Willie Walsh)表示，我們家加速進展推動淨零碳排的解決方案，特別是在永續航空燃油(SAF)的生產和減少碳排的方式上，並評估在安全、財務永續和其他關鍵議題上的推動。威利·沃爾什表示，必須將這些挑戰放在桌面上討論，包括政府機關、相關單位都必須清楚航空業接下來該如何做才能更安全、更有效率，更永續地連結人們。

此外，關於人工智慧在航空業的潛力與運用、航空業和旅遊業如何合作、航空貨運的前景也是本次大會預計會討論的議題內容。