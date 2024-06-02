快訊

明雨勢趨緩...北部轉涼低溫僅21度 周二再迎水氣「這3天」降雨最劇

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

第80屆國際航協年度大會杜拜登場 聚焦淨零碳排推動

聯合報／ 記者甘芝萁／杜拜即時報導
第80屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會(AGM)與世界運輸高峰會，本月2日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場。記者甘芝萁／攝影
第80屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會(AGM)與世界運輸高峰會，本月2日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場。記者甘芝萁／攝影

第80屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會(AGM)與世界運輸高峰會，本月2日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，由於2050年將實現淨零碳排目標，此議題也成為今年年度大會的首要議程。這也是IATA首度在阿聯酋杜拜舉辦，預計將有超過1500名來自航空公司、合作夥伴、政府官員和媒體出席。聯合報記者也代表台灣媒體，受邀出席此國際航空年度大會，為讀者帶來第一手現場報導。

杜拜目前已成為世界航空重要轉運中心之一，阿拉伯聯合大公國經濟部長阿卜杜拉·本·圖克·阿爾·馬裡 (Abdulla bin Touq Al Marri)也在今年的大會上歡迎各界代表光臨杜拜。

他表示，非常期待在阿聯酋航空總部和樞紐杜拜接待航空業的所有夥伴，由於富遠見的領導人理解航空運輸是推動地區經濟發展的重要政策，杜拜這座城市在全球航空業中已奠定自身的重要地位，光是去年全球航空業就為杜拜的GDP貢獻了27%，並增加了370億美元的附加價值。

2050年實現淨零碳排放的承諾也是本次IATA年度大會和世界航空運高峰會的重點，IATA總幹事威利·沃爾什(Willie Walsh)表示，我們家加速進展推動淨零碳排的解決方案，特別是在永續航空燃油(SAF)的生產和減少碳排的方式上，並評估在安全、財務永續和其他關鍵議題上的推動。威利·沃爾什表示，必須將這些挑戰放在桌面上討論，包括政府機關、相關單位都必須清楚航空業接下來該如何做才能更安全、更有效率，更永續地連結人們。

此外，關於人工智慧在航空業的潛力與運用、航空業和旅遊業如何合作、航空貨運的前景也是本次大會預計會討論的議題內容。

於1945年4月19日在古巴首都哈瓦那成立的IATA，總部設於加拿大蒙特利爾，執行總部設在瑞士日內瓦，目前有來自世界各地，共330家會員航空公司，佔全球航空運輸量的80%以上。

第80屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會(AGM)與世界運輸高峰會本次會議，在杜拜侯爵商業灣 JW萬豪酒店舉行，受邀出席者入住酒店的房卡也全部換成主辦單位的圖樣。記者甘芝萁攝影
第80屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會(AGM)與世界運輸高峰會本次會議，在杜拜侯爵商業灣 JW萬豪酒店舉行，受邀出席者入住酒店的房卡也全部換成主辦單位的圖樣。記者甘芝萁攝影

杜拜 永續 阿聯酋

延伸閱讀

王宥忻驚曝「車體炸裂」！工人拖車不慎 獸車慘摔地

127年來首次 世界知產權大會將在中國舉辦

今夏搭阿聯酋航空飛杜拜 憑機票還能免費玩景點

連靜雯被招待「杜拜豪奢10日」！自費商務艙貴4倍值得

相關新聞

明雨勢趨緩！北部轉涼低溫僅21度 周二再迎水氣「這3天」降雨最劇

今天雨勢不斷，午後還降雨加劇，中央氣象署預報員趙竑指出，明天鋒面移到巴士海峽，雨勢將趨緩，但周二起水氣又開始增加，且愈來...

雨勢升級！午後短延時強降雨 19縣市發布豪、大雨特報

午後降雨加劇，中央氣象署今下午4時25分，針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣...

狄鶯曝兒遭人下蠱、孫安佐自稱罹PTSD 精神醫曝臨床經驗：行為較不像

藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐被爆，日前在泰國疑吸食大麻後，擅闖民宅脫褲露屁，遭泰警逮捕送醫。孫安佐今天上午出面表示，「我是一...

孫安佐失控疑被下蠱？ 醫揭大麻成癮生心理影響：PTSD不應有脫序行為

孫安佐4月在泰國吸大麻、私闖民宅被逮，脫序行為被安排入住當地精神醫療院所。回台後，狄鶯爆孫安佐遭下蠱，孫安佐今（2）日孫...

芒種濕氣重 中醫師籲多吃「這類食物」祛濕健脾

今年芒種的日子落在6月5日，這個節氣前後，梅雨面滯留在台灣，氣候濕熱、氣溫逐漸上升，容易感到悶熱不適。康華中醫診所院長張...

第80屆國際航協年度大會杜拜登場 聚焦淨零碳排推動

第80屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會(AGM)與世界運輸高峰會，本月2日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，由於2050...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。