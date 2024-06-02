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北橫國家風景區再拚過關 新北盼說服中央也加入大豹溪

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
桃園市政府爭取成立北橫國家風景區，北橫公路沿線景點豐富多元，圖為小烏來天空步道。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府爭取成立北橫國家風景區，北橫公路沿線景點豐富多元，圖為小烏來天空步道。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園力推「北橫國家風景區」計畫，但去年被中央要求重新評估範圍，其中新北大豹溪安全因素是其中一環。新北觀旅局強調，對桃園力推風景區樂觀其成，希望能將大豹溪加入，當中除有不錯景點，近年也解決安全問題，這次計畫出爐會跟桃園來共同說服中央，讓風景區內可以有更多觀光資源，也帶動在地觀光產業發展。

新北市政府表示，對「北橫國家風景區」規畫樂見其成，市府也會就涉及新北市政府的範疇，將相關意見提供給桃園市政府參考，並協助桃園市政府向觀光署溝通。

至於有關部落相關討論，主要為桃園復興區所轄，相關事務主要還是以桃園市政府規畫及處理為主。另外，劃設期間，也邀集大豹溪沿線各里里長及地方居民召開地方說明會，在地居民皆期待除可有地方資源及環境推廣外，同時帶動地方觀光產業鏈的發展。

有關2塊無觀光資源林班地，新北觀旅局長楊宗珉表示，該區塊為桃園市政府轄區的林班地，非新北轄內；新北原先希望將大豹溪加入「北橫國家風景區」，但觀光署對於加入有些意見，新北也強調其實沿線有眾多景點，近年改善周邊水域安全。

楊宗珉表示，這次就是將相關意見、更進一步解釋大豹溪觀光價值的內容提供給桃園市政府，希望再來跟觀光署爭取，盼透過與桃園共同合作，針對觀光署有疑義的來共同說服。

楊宗珉重申，新北能有更多地區納入國家風景區當然是好事，會有更多資源進來，像北海岸及東北角國家風景區等就是很好的發展，未來大豹溪若能納入「北橫國家風景區」，可讓該風景區有更豐富親山近水的體驗，也使三峽區內遊憩活動動線更加完整，並帶動地方觀光產業鏈的發展，且大豹溪也可獲得更高管理量能，讓該地區成為新北新的休閒好去處。

北橫國家風景區畫設範圍圖。圖／桃園市政府提供
北橫國家風景區畫設範圍圖。圖／桃園市政府提供

國家風景區 大豹溪 觀光署

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