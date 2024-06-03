健康名人堂／健保會不會倒？健保如何永續？

許多人擔心「全民健保會不會倒」，擔心等到老了需要健保時，這高達90%支持率的制度會不會就「破產了」。但是這個問題對多年前領導第三波健保改革的黃煌雄（時任監察委員）而言，有一個更高的理想，他希望下一代都可以享受這麼好的健保制度，很認真問「健保如何永續」？

回答這個問題之前，我們先釐清一個重要觀念，首先，全民健保是「隨收隨付」，且「當期結算」，所以沒有「寅吃卯糧，債留子孫」的問題，這和國民年金、勞保不同，最壞的情況和台電相同，政府不敢漲價，一年虧了幾千億。

哪個政府會讓健保倒？

假設真的發生了，依健保法必須調漲費率，但是我們都知道，政府很怕漲價，非不得已不漲，所以最後還是會漲。因此，執政黨有下台危機，但健保沒有會倒的問題，因為健保是一個制度，不是「營利事業」，可以被改革，甚至廢除，但沒有破產（倒）的問題。而九成的滿意度，哪個民選政府會讓健保「倒」？

更進一步思考，大家擔心少子化，以目前「薪資稅」為主要收入來源的健保無法「永續」。這要有一個前提，就是我們大家心中想永續的健保到底是什麼? 是政府以及許多嘗過歐美大陸高價醫療苦頭的海外人士眼中的健保，還是等不到癌症新藥和急診室病床，以及因為血汗低薪讓醫院找不到護理人員的健保？

如果我們相信健保世界第一，以現在的經常性醫療保健支出水準（大約7%GDP，含長照），當然沒有永續的問題，只有政治問題。

假設有一天健保支出破兩兆，會發生什麼事？首先在往每年「兩兆」這個天文數字前進的途中，有許多衛福部長，甚至行政院長下台。您一定會說怎麼可能會到兩兆？

我們來算一下，目前我國GDP大約22兆，大家應該同意AI時代，加上台商回流，我們已進入經濟成長另一個階段，也正式跨過高所得國家的門檻。

健保永續 問題不在錢不夠

推估台灣2030年GDP會超過30兆，維持GDP占比7%，醫療保健支出（包括長照）在2.25兆左右。其中全民健保如占總醫療保健支出55%，到了2030年，全民健保支出1年約1兆2千億左右，預估每年健保成長率5%，持續維持這個水準即可達成每年健保支出2兆元，遑論若國民所得4萬美金左右，大多數醫療保健GDP占比在10%左右。

從以上分析，台灣健保的現況，當然可以千秋萬世，除非發生戰爭或經濟體系垮了。健保永續的問題，不是錢不夠，是大家不願意替別人出錢，但保險就是8成只生小病的人，替2成重病和複雜慢性病人出錢。

健保的品質才是問題

健保當然可以永續，只是以現狀永續，下一代的醫護人員是不贊成的，那時候健保會長什麼樣子，讓我們拭目以待。全民健保會不會倒，能不能永續？這不是問題，問題是我們希望下一代的子孫有什麼樣的健保？這個答案很大部分在於我們願意花多少錢在健康照護上。