又出事？唐吉訶德貨架驚見「米奇」 北市衛生局稽查結果出爐

知名日式賣場「唐吉訶德」（DON DON DONKI）又出事了。日前才爆扭蛋抽獎藏籤，今又有民眾表示，西門店貨架上竟出現「老鼠」，影片裡一隻老鼠就藏在商品後方，眼睛直勾勾往上看，還不時眨眼，網友看到影片紛紛表示「好噁」、「環境不佳」。但衛生局今前往稽查後表示，該商品已無販售，業者也已加強清潔，現場未發現缺失。

有民眾到萬華區知名日式賣場「唐吉訶德」逛街，發現其中一層貨架有商品掉下來，仔細一看，發現貨架中竟有一隻老鼠瞪著他，趕緊拿起手機拍照發到網上，不少網友看到後留言「好噁」、「我最怕的動物」、「剛剛才去」、「周邊環境10幾年來差不多」、「還以為是玩偶」。