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健康你我他／嚴守飲食三關 杜絕食物中毒

聯合報／ 文／郭明洋（北市大安）
自己做的幾道簡單飯菜，衛生可靠，能吃得安全和安心。圖／郭明洋提供
自己做的幾道簡單飯菜，衛生可靠，能吃得安全和安心。圖／郭明洋提供

雞蛋受汙染、辣椒粉含毒染料、蔬果農藥殘留超標等食安問題，讓人憂心忡忡。最近發生寶林茶室邦克列酸毒素中毒風暴，更是人心惶惶。

為避免病從口入，老伴和我以「嚴守飲食三關，拒絕中毒風險」為準則，確保吃得安全。

1.到信譽良好的超市或食品行，選擇信用可靠的廠牌食品；即便在傳統市場，也與長期信任的固定攤販採購。不買可能添加有害成分的加工食品。

2.老伴堅持「自己做飯」，非迫不得已，絕不外食。自己做飯的食材都看得到，能確保食物安全，吃得安心。處理食物時，會徹底清洗雙手和蔬果，使用兩個（四面）不同的砧板和四把刀具處理各種生、熟食材，避免交叉汙染。且將食物完全加熱煮熟，尤其是易腐敗滋生細菌的海鮮和肉類。

3.好好對待儲存食物的大功臣「冰箱」，定期清潔來防止細菌生長，也不擠滿食物，阻礙冷空氣流通，導致食物變質。更將食物保存在適當的溫度下、存放在密閉的容器中，以防止食物腐敗和異味四散。冰箱也是我們解凍食物的好地方，因為若在室溫下處理，一不小心就會病菌叢生。

炎夏來臨，希望藉由這飲食三關，小心謹慎的清洗、處理和儲存食物，可以降低食物中毒和發生腸胃炎的風險。

冰箱 食材 食物中毒

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