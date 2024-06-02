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吃素一定健康？她茹素數十年竟罹第3期大腸癌 醫慨嘆3原因肇禍

香港01／ 撰文／田中貴
有醫生分享個案，指1名50多歲肥胖婦人茹素數十年，但進食多糖多油加工素，照大腸鏡後發現有0.8厘米大腺瘤，病人卻因宗教信仰而不肯切除，大約2年後出現血便才覆診，但已經惡化成第3期大腸癌。情境示意圖／Ingimage
有醫生分享個案，指1名50多歲肥胖婦人茹素數十年，但進食多糖多油加工素，照大腸鏡後發現有0.8厘米大腺瘤，病人卻因宗教信仰而不肯切除，大約2年後出現血便才覆診，但已經惡化成第3期大腸癌。情境示意圖／Ingimage

不少人以為茹素會比較健康，但其實視乎食用習慣與烹調方法。台灣有醫生分享個案，指1名50多歲肥胖婦人茹素數十年，但進食多糖多油加工素，照大腸鏡後發現有0.8厘米大腺瘤，病人卻因宗教信仰而不肯切除，大約2年後出現血便才覆診，但已經惡化成第3期大腸癌，需要切除一半大腸和接受化療。

胃腸肝膽科診所院長張振榕醫師日前在節目《醫師好辣》分享，今次個案涉及1名50多歲肥胖婦人，雖然茹素數十年，但飲食習慣並不健康，加工素多糖多油，埋下患有大腸癌隱憂。

婦人更因本身宗教信仰特殊，照大腸鏡前已經事先聲明，「假如我（婦人）有息肉，你（張醫生）都不可以切！」，令到他大感愕然，即使進行10多分鐘勸說，仍然未能勸服對方，照完發現0.8厘米大腺瘤。

張立即指出，如果腺瘤放任不管，5至10年內有機會惡化變成癌症，大腸腺瘤超過1厘米都很危險，換言之，女病人處於罹癌邊緣，但如果她不想切除，最好半年內覆診，婦人竟然大約2年後才求醫，當時已經出現大便出血病徵，即時進行第二次大腸鏡檢查，證實罹患第3期大腸癌，最終接受手術，切除一半大腸和接受化療。

張在節目中總結，女病人一來肥胖，二來進食多糖多油加工素，三來沒有及時處理腺瘤，因而惡化成第3期大腸癌。

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文章授權轉載自《香港01》

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