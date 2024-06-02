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明雨勢趨緩！北部轉涼低溫僅21度 周二再迎水氣「這3天」降雨最劇

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天雨炸中南部、北部轉涼低溫僅21度，明天雨勢趨緩，但周二水氣再增加，周五至周日3天雨勢最顯著。圖／中央社
明天雨炸中南部、北部轉涼低溫僅21度，明天雨勢趨緩，但周二水氣再增加，周五至周日3天雨勢最顯著。圖／中央社

今天雨勢不斷，午後還降雨加劇，中央氣象署預報員趙竑指出，明天鋒面移到巴士海峽，雨勢將趨緩，但周二起水氣又開始增加，且愈來愈多，全台各地降雨明顯，尤其周五至周日最為顯著；明天溫度北部低溫降至21度，白天高溫也僅25至26度。

趙竑說明，馬力斯颱風昨天已減弱為一般低氣壓，讓鋒面前緣水氣比較多，今天受到鋒面影響，降雨最為明顯，但隨著鋒面從北往南移動，今晚入夜後，北台灣降雨逐漸趨緩，但中南部仍須注意強降雨；周一（3日）鋒面移到巴士海峽，鋒面後方帶來的是屬於稍乾冷的空氣，靠近鋒面的南部、花東地區及各地山區有局部短暫陣雨，其他地區屬多雲天氣。

降雨部分，趙竑表示，由於鋒面都在台灣附近，導致台灣各地降雨機率變大，周二（4日）起各地降雨情況再度變得明顯，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。

周三至週日（5至9日）鋒面在華南一帶建立，台灣附近水氣偏多，周三、四西半部地區降雨區域較為廣泛，有短暫陣雨，東半部地區有局部短暫陣雨；周五至周日雨勢最為顯著，各地都有局部短暫陣雨。

趙竑表示，下周一至三（10至12日）鋒面在台灣附近，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，另也提醒，近期因有降雨，山區需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

溫度部分，趙竑表示，由於這波冷空氣不是很強，低溫沒有明顯下降，但高溫受到些許影響，有降溫一點。明天受到鋒面冷空氣影響，北部低溫僅21至22度，白天高溫25至26度，中南部地區低溫23至24度，高溫均30度以上；周二（4號）起北部恢復高溫30度。

低溫 強降雨 鋒面

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