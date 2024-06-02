iPhone也能用！悠遊付乘車碼搭中捷每趟最高享30%回饋
手機一掃秒進捷運站，台中捷運現在也可以達成！悠遊卡公司宣布，不論是iPhone還是Android手機，只要透過悠遊付「乘車碼」服務掃描QR Code，就可以輕鬆進台中捷運。同時，為了鼓勵民眾使用，悠遊付更祭出每趟車資最高送30%悠遊付回饋金的好康，台中居民、最近有計畫去台中玩的民眾，都一定要嚐鮮享優惠。
為歡慶台中捷運的Easy Wallet悠遊付APP「乘車碼」服務開通，並讓民眾體驗掃描「乘車碼」的便利性，即日起至7月31日止，民眾於台中捷運18站的無障礙閘門，掃描悠遊付乘車碼QR Code支付車資，每趟車資皆享27%悠遊付回饋金，活動期間每帳戶回饋上限50元，回饋總額10萬元；此外，還可與「悠遊付筆筆最高回饋3%」活動疊加，獲得雙重回饋，掃「乘車碼」每趟搭乘扣款金額可享最高30%悠遊付回饋金。
還沒用過悠遊付「乘車碼」功能的會員，跟著2步驟輕鬆完成付款，首先只要開啟Easy Wallet APP，在APP首頁icon點選進入乘車碼，即可掃描QR Code支付車資。但要注意，乘車碼事使用悠遊付錢包付款，搭乘前，請先確認悠遊付錢包的餘額是否充足，以便後續掃乘車碼支付車資。
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