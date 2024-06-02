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芒種濕氣重 中醫師籲多吃「這類食物」祛濕健脾

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
一到梅雨季節，濕氣往下帶，陽氣難升發，容易感到頭腦昏沉、全身倦怠無力。聯合報系資料照
一到梅雨季節，濕氣往下帶，陽氣難升發，容易感到頭腦昏沉、全身倦怠無力。聯合報系資料照

今年芒種的日子落在6月5日，這個節氣前後，梅雨面滯留在台灣，氣候濕熱、氣溫逐漸上升，容易感到悶熱不適。康華中醫診所院長張家蓓說，芒種過後，心火逐漸增強，要養心補血並著重「排濕」，五臟中的脾，有運化濕氣的功能，如果體內多餘水分排不出去，容易感到睏頓、精神倦怠、身體腫脹。

進入梅雨季後，悶熱濕氣易誘發過敏及濕疹、蕁麻疹等皮膚相關疾病，張家蓓表示，夏天汗腺與皮脂腺分泌旺盛，若出現濕疹、帶有分泌物的皮膚過敏，是濕氣重的警訊。想要「排濕氣」，要多吃降心火的食物，例如蓮藕、蓮子以及瓜果類，可以有效的降火氣、排除積存的濕熱。

瓜果類可以多吃當季盛產的小黃瓜、大黃瓜、冬瓜、西瓜、香瓜等，補水又消暑降溫。張家蓓提到，夏天潮濕炎熱，胃口差、脾胃功能減弱，不妨食用溫補肝腎的韭菜。以中醫角度來看，韭菜能健胃、補陽，還能提高新陳代謝，有助調整痰濕體質。

除了食補，張家蓓強調，要避免睏頓嗜睡，應適量運動，讓身體微微出汗幫助氣血循環，帶出身體的暑氣、濕熱。流汗過多時，要加強「補氣」，用黃耆、白蔘泡水代茶飲，或是煮玉米鬚水、白茅根水，解熱利尿消水腫。

所謂「夏日炎炎正好眠」，張家蓓提醒，夏天作息要早睡早起，可適度睡「子午覺」，在正中午時間閉上眼睛休息一下，午時小憩片刻以30分鐘為佳，不超過1小時，避免影響晚上睡眠。

另外，可按摩勞宮穴、內關穴，緩解高溫帶來的心神煩躁。位在手掌處的勞宮穴，具有清心火、安心神的功效，當情緒受到影響而失眠時，可以刺激這個穴位。內關穴是中醫養生的三大要穴之一，位置在內手腕的橫紋後，有平衡自律神經與情緒的作用。

BOX 芒種養生中醫推2穴位

勞宮穴：位於手掌中心點，只要屈指握拳，中指尖端碰到的點就是勞宮穴，剛好位於掌心橫紋中央。

內關穴：位在手腕內側處，握拳時，前臂正中有兩條筋突出，內關穴就在兩筋之間，大約手腕橫紋上約三指的位置。

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