試管嬰兒受術婦女年齡升 醫籲放寬補助

國內試管嬰兒成功率高達4成，世界排名僅次美國。醫師今天指出，近年接受人工生殖的婦女年齡上升，盼政府向上開放補助年齡與次數，並鬆綁法規，讓單身女性與女同志也能受術。

衛生福利部長邱泰源出席茂盛板橋生殖診所開幕致詞表示，近期參加世界衛生大會（WHA）發現少子化是許多國家共有問題，但瑞士卻有不少家庭生到3子，還嫌嬰兒推車位子不夠用，盼向瑞士看齊，改善國內少子化現況，讓想生的民眾都能生，達成民眾與家屬的期待。

台大醫院婦產部主任楊政憲指出，以台大醫院為例，婦女進行取卵後，有使用的比率僅約8%，其餘可能因為後續自然懷孕等因素不使用，其中也有不少因遲遲未婚，受現行人工生殖法規限制無法執行；執行人工生殖的婦女年齡也有上升的情況，如今前來求子者平均約40歲，但此年齡進行人工生殖成功率僅約3成。

現行衛生福利部國民健康署不孕症治療（試管嬰兒）補助對象為「一般不孕夫妻一方為我國國籍且妻未滿45歲，並具不孕症診斷證明需進行試管嬰兒療程者」。受術妻年齡在39歲（含）以下進行試管嬰兒療程並順利活產前，最多補助6次；年齡在40歲以上至44歲以下者，最多補助3次。

新光醫院不孕症中心主任李毅評指出，國內人工生殖成功率約4成，僅次於美國的42%，位居全球第2；但隨求子者年齡持續上升，希望政府向上開放補助對象到46歲，且40歲以上者補助次數也可提升到3次。針對正在討論修法的人工生殖法，他指出，若開放單身和女同志，將有望讓受術者平均年齡大幅下降。

茂盛醫院院長李茂盛表示，希望今年能完成人工生殖法修法。他說，在歐洲同性婚姻、單身、代理孕母生育的新生兒占比高達3成，有助改善少子化；同志在台灣既然可合法結婚，理當也適用人工生殖法，不該讓他們為了求子花大錢、遠赴異鄉。

新光醫院副院長、國際醫療管理工作小組委員洪子仁說，政府自2021年開始擴大不孕症治療補助對象，至今已經成功誕生1.8萬新生兒，也帶動台灣生殖醫學發展，讓近年生殖醫學中心家數不斷增加，若再持續擴大補助對象，有望帶動台灣生殖醫療技術與學術發展，讓台灣生殖醫學發展成國際亮點。