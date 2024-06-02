茂盛醫院北上開生殖診所 邱泰源盼減緩少子化問題

板橋茂盛生殖診所今開幕，衛福部長邱泰源致詞說，這次赴瑞士參與WHA發現瑞士每家都生3、4個孩子，婦產科醫學會從2011年注重少子化問題，衛福部也提撥經費，盼能創造更多未來主人翁。茂盛醫院長李茂盛則說，盼今年人工生殖法草案完成修法，放寬適用對象。

專為不孕夫婦催生的台中茂盛醫院，北上在板橋開設生殖診所今開幕。新任衛福部長邱泰源、立委蘇巧慧、張宏陸、前立委羅致政、吳欣盈、議員戴瑋姍等人出席。邱泰源說，茂盛醫院長李茂盛是他的大前輩，長年耕耘在生殖醫學，這次赴瑞士參與WHA發現瑞士沒有少子化問題，每家都生3、4個小孩。而婦產科醫學會從2011年注重少子化問題，衛福部也提撥經費補助試管嬰兒，截至今年1月底已順利產下1萬6296名嬰兒，盼茂盛能創造更多未來主人翁。

李茂盛說，因應北部民眾期待，入駐新光集團位於板橋傑仕堡開設生殖診所，並由台大醫院教授趙光漢出任院長，並複製台中茂盛醫院的臨床、學術能力到板橋生殖診所，幫助不孕夫婦圓夢。李也提及，他們透過多年建置的人工生殖實驗室，購置AI相關設備，包含胚胎影像即時監控系統、高效伺服器、AI大數據演算平台等，才研發第4代AI人工智慧試管嬰兒技術，將試管懷孕率提高至70%。