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茂盛醫院北上開生殖診所 邱泰源盼減緩少子化問題

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
衛福部長邱泰源今出席板橋茂盛生殖診所開幕。記者劉懿萱／攝影
衛福部長邱泰源今出席板橋茂盛生殖診所開幕。記者劉懿萱／攝影

板橋茂盛生殖診所今開幕，衛福部長邱泰源致詞說，這次赴瑞士參與WHA發現瑞士每家都生3、4個孩子，婦產科醫學會從2011年注重少子化問題，衛福部也提撥經費，盼能創造更多未來主人翁。茂盛醫院長李茂盛則說，盼今年人工生殖法草案完成修法，放寬適用對象。

專為不孕夫婦催生的台中茂盛醫院，北上在板橋開設生殖診所今開幕。新任衛福部長邱泰源、立委蘇巧慧、張宏陸、前立委羅致政、吳欣盈、議員戴瑋姍等人出席。邱泰源說，茂盛醫院長李茂盛是他的大前輩，長年耕耘在生殖醫學，這次赴瑞士參與WHA發現瑞士沒有少子化問題，每家都生3、4個小孩。而婦產科醫學會從2011年注重少子化問題，衛福部也提撥經費補助試管嬰兒，截至今年1月底已順利產下1萬6296名嬰兒，盼茂盛能創造更多未來主人翁。

李茂盛說，因應北部民眾期待，入駐新光集團位於板橋傑仕堡開設生殖診所，並由台大醫院教授趙光漢出任院長，並複製台中茂盛醫院的臨床、學術能力到板橋生殖診所，幫助不孕夫婦圓夢。李也提及，他們透過多年建置的人工生殖實驗室，購置AI相關設備，包含胚胎影像即時監控系統、高效伺服器、AI大數據演算平台等，才研發第4代AI人工智慧試管嬰兒技術，將試管懷孕率提高至70%。

近期衛福部擬訂人工生殖法草案，大幅放寬適用對象，包含同婚家庭、單身者，代理孕母也得以非商業方式進行。李說，他樂觀其成盼今年能完成修法，並舉例在歐洲同性婚姻、單身、代理孕母生育的新生兒占比高達3成，對少子化來說有幫助，且台灣5年前通過同性婚姻法，理應適用人工生殖法，別讓他們為求子遠赴異鄉。

茂盛醫院長李茂盛盼人工生殖法草案盡快完成修法，放寬適用對象。記者劉懿萱／攝影
茂盛醫院長李茂盛盼人工生殖法草案盡快完成修法，放寬適用對象。記者劉懿萱／攝影
板橋茂盛生殖診所實驗室。圖／茂盛醫院提供
板橋茂盛生殖診所實驗室。圖／茂盛醫院提供
板橋茂盛生殖診所今開幕。記者劉懿萱／攝影
板橋茂盛生殖診所今開幕。記者劉懿萱／攝影

少子化 衛福部 試管嬰兒

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