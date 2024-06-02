周周抽、周周送…刺激震後花蓮觀光 購物節消費百元抽手機平板

403花蓮地震重創觀光市場，花蓮縣政府配合交通部觀光署住宿補助開跑，推出購物節活動，即日起至8月25日止，只要到全縣2000多家特約商店消費，滿百元即可抽獎，最大獎為創業雙機手機與平板，還有吸塵器、空氣清淨機等，希望吸引民眾到花蓮觀光購物，活絡地方經濟。

觀光署5月底先推動傳市品牌好市加倍券刺激買氣，6月1日啟動振興花東震後旅遊獎勵措施，周一至周四補助住宿每房每晚補助1000元、假日500元。縣府也鼓勵外地民眾到花蓮觀光消費，推出「花蓮購物節」活動。

購物節主辦單位、縣府青年發展中心執行長明良臻指出，今年超過2000家特約店家加入，活動為期12周，自6月1日至8月25日止，民眾期間只要到特約店家消費滿百元，即可參加抽獎，且周周抽、周周送。

花蓮市是這次地震的重災區之一，其中東大門夜市收入大受影響，假日收入不到千元，急需復甦。東大門夜市原住民一條街主委楊秋農指出，購物節加上傳市品牌好市加倍券，相信能帶動夜市買氣，且購物節活動也擴及到市區商圈店家，刺激地方消費。

東大門夜市各省一條街主委沈英基表示，傳市品牌好市加倍券發出後，夜市攤商營業額平均恢復到5成，若沒有發券可能連1成都沒有，有一定的效果，再加上購物節，應能吸引更多遊客到花蓮購物。

「花蓮購物節」獎項包含手機、平板、自動集塵濕拖無線吸塵器、智慧型手錶、三合一涼暖空氣清淨機等，將逐周依序自北、中、南區抽出得主。經濟部商業發展署特別挹注資金，針對縣內立案商圈（會員店家）、公有零售市場、列管夜市等三重加碼，預計將抽出超過150名幸運兒。