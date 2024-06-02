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限時2週！犀牛盾循環概念展松菸登場 見證手機殼回收再生過程
在便利、機能與環保、永續之間，消費者經常有著矛盾的心情，「RHINO LOOP:0 犀牛盾循環概念展」聯手新銳策展團隊「山陽山陰」悉心策畫，即日起至6月16日每天11時至20時，於松山文創園區台北文創大樓前廣場首度舉辦「RHINO LOOP: 0犀牛盾循環概念展」，以「循環歸零」為主題，探討塑膠3部曲「考古塑膠」、「現在塑膠」與「未來塑膠」的發展趨勢，，引領觀者重新思考循環的可能。
除犀牛盾單一材料解決方案外，本次展覽更攜手跨域夥伴ECOJOY、永續材質圖書館等，協力展演屬於不同生命週期的塑膠循環解決之道。其中，「考古塑膠」由致力於將「回收塑膠」做成各類新型態產品的ECOJOY協力展出，透過全系列100%回收塑膠製品，帶領民眾一覽廢棄塑膠第二生命的多元樣貌；「現在塑膠」則由犀牛盾「單一材料」理念為核心，演繹手機殼在犀牛盾單一材料科技下如何有效循環再生，持續創造塑膠重複使用的最大生命週期；「未來塑膠」由財團法人塑膠工業技術發展中心轄下的永續材質圖書館呈現研發中各種未來塑膠方案，帶領民眾一探材料科技的最新技術。
最後一站更與韓國環保團體No Plastic Sunday合作，展出塑膠再生熱壓模型機，用手機殼回收後打碎的碎粒作為重生再製原料製成小掛件，讓民眾能親眼看見塑膠回收料再生的過程。
同時，更邀請6位曾參展法國安古蘭國際漫畫節的台灣本土漫畫家Eli Lin、Pam Pam Liu、李隆杰、柳廣成、曾耀慶、劉倩帆，繪製「環形概念燈箱漫畫」，藉由仰望懸掛空中的大型彩漫藝術裝置，讓民眾從不同視角觀賞創作者對循環的想像與各種姿態。
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