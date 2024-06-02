社子島傳眼鏡蛇出沒 專家曝可能原因：放生的蛇會有1特徵

近期台北市社子島傳出有人放生大量蛇，里長也接獲里民通報有眼鏡蛇到家作客，但是否真的有如民眾猜測的「放生」，至今未有證據。專家表示，被大量放生的蛇類通常吻端會有明顯傷痕，也因為5月正值眼鏡蛇繁殖季，且社子島的沖積平原環境沒有蛇才奇怪，民眾切勿少見多怪。

臺灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋表示，被放生的蛇通常有一定量，而且要事先收集大量的蛇也要一段時間，這段期間裡面先被抓到的蛇就會一直用吻端去鑽容器想逃，導致吻端幾乎都有明顯傷痕，剛被丟出的蛇因為先前被關了好一陣子，體力虛弱加上不熟當地環境，所以通常會在被丟出去的地點停留一陣子。

游崇瑋指出，每年5月左右是中華眼鏡蛇的繁殖季，為了尋找配偶及爭奪領地會頻繁活動，因此和平時行為模式會有些不同，比較敢出沒在空曠處導致被人看到的機率就比較高；另外就是民眾只要曾經讀過或聽過關於放生的事，馬上就自行連結，恐懼加上人云亦云，而沒完沒了，而這些放生毒蛇的新聞，每年都準時在5月前後眼鏡蛇的繁殖季出現。

據了解，早年社子島無論水蛇或眼鏡蛇都很很常見，加上社子島為基隆河與淡水河交匯而成的沖積平原，河灘地類型的環境沒有蛇才奇怪。

社子島居民李先生說，當然會擔心毒蛇跑到家裡，但夏天動物開始出現和繁殖其實也很正常，有人希望社子島生態好，但又希望生態的同時將象徵生態優良的野生動物趕走，這是相當矛盾的，但也或許是因為社子島的工廠環境雜亂，老鼠繁殖窩藏吸引蛇類聚集也說不定。

農業部林保署表示，中華眼鏡蛇廣泛分布台灣中低海拔，主要棲息於山區、農地，屬日行性動物，但天氣較為悶熱的時候，會改在黃昏活動，雖有毒性但現今醫療技術發達，血清數量充足，很少有人被咬而死亡，眼鏡蛇不會主動攻擊人類，大多是受到驚擾才會立起威嚇以保護自己。

林保署指出，眼鏡蛇每年春末夏初繁殖季期間為了尋找配偶，活動力增加，較容易被民眾目擊，5月前後發現的眼鏡蛇應屬隨季節改變行為的正常現象，若發現眼鏡蛇進入居家環境請保持距離，並儘速通知地方政府由專業人士處理，切勿自行靠近、捕捉或攻擊動物。