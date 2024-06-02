快訊

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

MLB／山本由伸好投第6勝到手 大谷百轟百盜追上鈴木一朗

女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社子島傳眼鏡蛇出沒 專家曝可能原因：放生的蛇會有1特徵

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
圖為中華眼鏡蛇。示意圖。圖／游崇瑋提供
圖為中華眼鏡蛇。示意圖。圖／游崇瑋提供

近期台北市社子島傳出有人放生大量蛇，里長也接獲里民通報有眼鏡蛇到家作客，但是否真的有如民眾猜測的「放生」，至今未有證據。專家表示，被大量放生的蛇類通常吻端會有明顯傷痕，也因為5月正值眼鏡蛇繁殖季，且社子島的沖積平原環境沒有蛇才奇怪，民眾切勿少見多怪。

臺灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋表示，被放生的蛇通常有一定量，而且要事先收集大量的蛇也要一段時間，這段期間裡面先被抓到的蛇就會一直用吻端去鑽容器想逃，導致吻端幾乎都有明顯傷痕，剛被丟出的蛇因為先前被關了好一陣子，體力虛弱加上不熟當地環境，所以通常會在被丟出去的地點停留一陣子。

游崇瑋指出，每年5月左右是中華眼鏡蛇的繁殖季，為了尋找配偶及爭奪領地會頻繁活動，因此和平時行為模式會有些不同，比較敢出沒在空曠處導致被人看到的機率就比較高；另外就是民眾只要曾經讀過或聽過關於放生的事，馬上就自行連結，恐懼加上人云亦云，而沒完沒了，而這些放生毒蛇的新聞，每年都準時在5月前後眼鏡蛇的繁殖季出現。

據了解，早年社子島無論水蛇或眼鏡蛇都很很常見，加上社子島為基隆河與淡水河交匯而成的沖積平原，河灘地類型的環境沒有蛇才奇怪。

社子島居民李先生說，當然會擔心毒蛇跑到家裡，但夏天動物開始出現和繁殖其實也很正常，有人希望社子島生態好，但又希望生態的同時將象徵生態優良的野生動物趕走，這是相當矛盾的，但也或許是因為社子島的工廠環境雜亂，老鼠繁殖窩藏吸引蛇類聚集也說不定。

農業部林保署表示，中華眼鏡蛇廣泛分布台灣中低海拔，主要棲息於山區、農地，屬日行性動物，但天氣較為悶熱的時候，會改在黃昏活動，雖有毒性但現今醫療技術發達，血清數量充足，很少有人被咬而死亡，眼鏡蛇不會主動攻擊人類，大多是受到驚擾才會立起威嚇以保護自己。

林保署指出，眼鏡蛇每年春末夏初繁殖季期間為了尋找配偶，活動力增加，較容易被民眾目擊，5月前後發現的眼鏡蛇應屬隨季節改變行為的正常現象，若發現眼鏡蛇進入居家環境請保持距離，並儘速通知地方政府由專業人士處理，切勿自行靠近、捕捉或攻擊動物。

放生 眼鏡蛇 社子島

延伸閱讀

專家稱闖金門限制水域共艦是「271型玉連級登陸艇」 揭威脅性較低原因

社子島毒蛇出沒「成慣例」 蔣萬安：盼今年找出放生者

3段社子島抓蛇影片曝！現場驚呼嚇死「腳都麻了」 農民怨：很怕被咬

投幣買飲料能掉蛇、硬輾2米蛇過馬路 社子島居民快被蛇「嚇死」

相關新聞

社子島傳眼鏡蛇出沒 專家曝可能原因：放生的蛇會有1特徵

近期台北市社子島傳出有人放生大量蛇，里長也接獲里民通報有眼鏡蛇到家作客，但是否真的有如民眾猜測的「放生」，至今未有證據。...

沒症狀不代表健康！ 醫揭5高風險族群：長期高壓者要注意

許多病患平常看起來沒症狀，但在住院後，為何感覺身體狀況越來越差？重症專科醫師黃軒指出，這其實是很多人的誤區，沒症狀不代表身體健康，醫生是不會平白無故要人住院的，並點名五個高風險族群。

嘉義、台南大雷雨 全台慎防大雨或局部豪雨

中央氣象署發布嘉義市、台南市、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石...

防疫措施變日常習慣！外出排隊旁人沒注意 「1動作」兒醫大喊：不好意思

儘管新冠疫情逐漸平息後，各國民眾幾乎都已恢復正常生活，不過一名兒科醫師分享，疫情期間遵守的防疫措施，已經演變成日常生活中不自覺的習慣，像是排隊要維持社交距離、看診時要穿隔離衣，卻也因此衍生出被人插隊的困擾。

注意瞬間大雨 粉專：下午至深夜是降雨高峰

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下午至深夜，是這波降雨的高峰期。西部地區必須特別注意瞬間大雨，多留意天氣變化。

周周抽、周周送…刺激震後花蓮觀光 購物節消費百元抽手機平板

403花蓮地震重創觀光市場，花蓮縣政府配合交通部觀光署住宿補助開跑，推出購物節活動，即日起至8月25日止，只要到全縣20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。